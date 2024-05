La investigación de la Guardia Civil descarta que la narcolancha del 'Cabra' matara a los dos agentes de Barbate

Un informe reciente de la Guardia Civil ha descartado que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado mes de febrero. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido recientemente al juzgado de Barbate que instruye las diligencias ha descartado la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos 'Kiko el Cabra'. El documento policial certifica que en base a los elementos objetivos recabados es posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil no es la narcolancha intervenida la mañana del 10 de febrero en la Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso. Según las citadas fuentes, se han recabado declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión en las que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí que no habría sido detenido. El pasado 6 de abril, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó los recursos de las defensas y ordenó que los seis arrestados siguieran en prisión provisional, confirmando la medida dictada por el Juzgado de instrucción número 1 de Barbate.