La Fiscalía de Venezuela vincula a periodistas con la trama de corrupción de la petrolera estatal

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha vinculado este martes a varios periodistas con la trama de corrupción de la petrolera estatal Pdvsa, afirmando que atacaban "mediante campañas mediáticas extorsivas" a aquellos que no se alineaban con los intereses de la compañía. Estas supuestas revelaciones las ha hecho el empresario Samarck López, que se encuentra detenido al haber sido acusado de ser el testaferro del exministro de Pdvsa Tareck El Aissami, quien financiaba "campañas de descrédito" y una "guerra sucia" contra el Estado, según ha informado el digital Efecto Cocuyo. Saab ha señalado a periodistas identificados como Daniel Lara, Wender Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barráez, Maiobort Petit, así como al portal de noticias Armando.info y sus directivos, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg. Los reporteros y 'youtubers' recibían entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales como parte de una nómina. Deniz y Scharfenberg, al conocer las declaraciones del fiscal general y a falta de evidencias, han publicado un comunicado oficial en el que rechazan "de la forma más categórica las acusaciones lanzadas" por Saab, nombrado en 2017 "por la írrita Asamblea Constituyente chavista". En este sentido, ha recordado que su medio anunció la semana pasada que lanzará el 14 de mayo en la cadena de televisión de Estados Unidos PBS un documental que cuenta la historia del caso del empresario Alex Saab, considerado testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y liberado a finales de año por Washington. "Este caso ya llevó al exilio en 2018 a cuatro de nuestros periodistas", lamentan. Tras cuatro años de producción, indica este portal, el documental presenta nuevas revelaciones sobre los negocios y conexiones de Alex Saab, quien "tras regresar a Venezuela "en diciembre pasado a consecuencia de un intercambio de prisioneros acordado entre Washington y Caracas, ha cobrado aún más poder en el entorno de Maduro". "Las acusaciones fabricadas por Tarek William Saab desde el Ministerio Público, órgano que ha puesto al servicio del Poder Ejecutivo, no hacen sino ratificar la importancia de Alex Saab en el entorno corrupto de Nicolás Maduro, y constituyen una evidencia de un nuevo y desesperado intento de su parte por evitar la circulación de informaciones relevantes sobre el mercader de origen colombiano", han denunciado. Armando.info considera que se trata de "una maniobra muy torpe e improvisada que el régimen ha urdido para tratar de desprestigiar" al medio, de intimidar a sus periodistas para "impedir la difusión del documental" y, por último, acallar al medio, que "está a punto de cumplir diez años destapando los mayores escándalos de corrupción del régimen". Por ello, han agregado que las declaraciones del fiscal "resultan no solo risibles, sino inverosímiles".