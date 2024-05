Holzmann afirma que preponderancia de la Fed influirá en las decisiones del BCE

(Bloomberg) -- Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno Banco Central Europeo, afirmó que la influencia de la Reserva Federal sobre la principal divisa mundial le confiere un peso desproporcionado que los responsables políticos tendrán en cuenta.

“Hasta cierto punto, nuestros datos y decisiones están naturalmente influidos por la Reserva Federal”, declaró a Handelsblatt en una entrevista publicada el miércoles. “No operamos en el vacío. La Fed ―por el dólar― es, en sentido figurado, el gorila en la sala”.

Está previsto que el BCE recorte el 6 de junio las tasas de interés en un cuarto de punto, una flexibilización que divergirá de la trayectoria probable del banco central estadounidense de mantener los préstamos más altos durante más tiempo.

Sin embargo, Holzmann, que se encuentra entre los miembros más hawkish del Consejo de Gobierno, advirtió de no actuar de forma apresurada.

“En primer lugar, se debe cumplir el requisito básico para el primer recorte de tasas, es decir, que haya una alta probabilidad de que alcancemos nuestra meta de inflación a mediados de 2025”, dijo. “Si ese momento llega en junio, sin duda seguirán otras medidas. Pero no veo ninguna razón para que reduzcamos demasiado y muy rápido la tasa de referencia. Cada paso que demos dependerá de los datos disponibles en ese momento. Tendremos muchos datos y previsiones nuevos en septiembre y diciembre. Pero difícilmente será así en julio”.

