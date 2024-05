Francisco Rivera anuncia su regreso sorpresa a los ruedos por su 50 cumpleaños

Sin Lourdes Montes pero muy bien acompañado por su gran amigo José Luis López 'El Turronero', Francisco Rivera ha sido uno de los rostros conocidos que ha apoyado con su presencia la cena solidaria de la Fundación Querer en el madrileño hotel Westin Palace. Y para nuestra sorpresa, al preguntarle por el regreso de José Ortega Cano (70) a los ruedos para torear dos festivales benéficos, ha revelado que el viudo de Rocío Jurado no será el único en ponerse de nuevo delante de un toro: "Voy a torear un festival benéfico, uno, uno, uno por celebrar mi 50 cumpleaños, bueno un festival, por celebrar mi 50 cumpleaños, con amigos y todos retirados, todos viejos rockeros". "Yo hacía seis años que no tocaba una muleta, pero creo que va a ser muy bonito, y la verdad que lo hago por vivir eso con mi hijo, porque mi hijo no me ha visto torear y entonces ese recuerdo, esa foto, ese momento que lo viva, porque tiene que saber de dónde viene y tiene que aprender a conocer el mundo del toro, a valorarlo y a respetarlo y agradecer y ser agradecido de donde viene. Entonces quiero que él viva eso conmigo y yo vivirlo con él" ha confesado, revelando que el pequeño Curro, de 5 años, ha sido el motor que le ha empujado a volver a vestirse de luces. Hablando de retiradas, Francisco no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un pequeño dardo a Cayetano cuando le hemos preguntado si le gustaría que su hermano se cortase la coleta por tranquilidad: "Esa decisión es tan personal de un torero, un hombre que decide ponerse delante de un toro decide retirarse, yo es que no voy a entrar. Cada uno tiene que ser consciente y decidir cuando ha llegado el momento". "Alguien muy especial que quiero mucho, José María García, me dijo: 'te tienes que ir tres años antes de que te echen. Hay que irse con el respeto de los compañeros y el respeto de la afición. Y que te digan, 'hombre, estás bien', pues ahora es cuando me tengo que ir'. Un torero no puede dar nunca, no puede dar nunca pena. Entonces, bueno, esa es una decisión muy personal" ha añadido, dejando entrever que ha llegado la hora de que Cayetano diga adiós a los ruedos. Hace 6 años que se retiró, pero el hijo de Paquirri admite que sigue echando "muchísimo de menos" el toro, que para él es "una forma de vida, no un trabajo". "Yo soy torero y moriré torero. Y en todo lo que hago, soy torero" asegura, confesando que si su hijo le dijese que quiere seguir sus pasos "sería el peor castigo que me podría mandar Dios": "Si me dijeran que tu hijo va a ser figura del toreo y no le va a pasar nada me encantaría porque creo que no hay una profesión más bonita y que te dé unas sensaciones más increíbles. Pero claro, el riesgo, el sacrificio, la dedicación, todo lo que tiene que renunciar. Y ver a mi hijo delante de un toro..." Más tajante se ha mostrado cuando le hemos preguntado por los enseres de su padre que Isabel Pantoja se ha negado a entregarles a él y a Cayetano. "Ese tema está muy manío. ¡Qué pereza!" ha zanjado, dejando claro que no quiere volver a hablar sobre este tema. Además, Francisco ha sorprendido al confirmar que Finito de Córdoba no es el único torero que conoce a la novia de Ángel Cristo, Ana Herminia: "La conocí en América y hemos tenido amigos en común pero vamos, hasta ahí llego, ¿eh? Cuando íbamos a torear a Venezuela... pero hasta ahí llego. A mí me parece una chica encantadora, pero no tengo ningún conocimiento de nada, lo siento. No puedo ayudar".