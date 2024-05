Fiscalía pide el archivo de una nueva causa contra Shakira por presunto delito fiscal

La Fiscalía ha pedido el archivo de una nueva causa abierta contra Shakira por dos presuntos delitos fiscales, después de que en noviembre de 2023 aceptara una condena de tres años de cárcel por fraude tributario, aunque no ingresó en prisión. En un comunicado este miércoles, la Fiscalía Provincial de Barcelona, Sección Especializada de Delitos Económicos, ha pedido el archivo de las actuaciones seguidas contra la cantante en el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Este juzgado investigaba la presunta comisión dos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio del ejercicio 2018 y, como solicitaba el abogado de Shakira, el ministerio público pide el archivo al considerar que "no existen indicios suficientes de la comisión de los delitos". Entiende que si existe una obligación tributaria correspondiente a ese año, "se podrán hacer efectivas" en la AEAT y en la Agencia Tributaria de Cataluña por la vía administrativa. A finales del año pasado, la defensa de Shakira alcanzó un pacto con las acusaciones a las puertas de su juicio en la Audiencia de Barcelona, con el que la artista reconoció un fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014, un acuerdo con el que logró no entrar en prisión.