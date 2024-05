Eugenia Martínez de Irujo, el motivo por el no quiere que Tana la haga abuela: "Te cambia la vida"

Mostrando una vez más su apoyo incondicional a Pilar García de la Graja y a la Fundación Querer, con la que colabora activamente, Eugenia Martínez de Irujo no se ha perdido la cena solidaria que la institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas ha organizado este martes en el madrileño hotel Palace. Una cita muy especial en la que la duquesa de Montoro se ha pronunciado sobre el próximo reencuentro de toda la familia Alba en el bautizo del primer hijo de su sobrino Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, que se celebrará en el palacio de Liria el próximo 24 de mayo como ha adelantado '¡Hola!' en primicia: "Me hace mucha ilusión. Son más de Madrid (que Fernando y Sofía, los duques de Huéscar, que bautizaron a sus niñas en Sevilla) y hace mucha ilusión que sea en Madrid también". "Un niño siempre es una alegría" ha reconocido, dejando la 'pelota en nuestro tejado' para preguntarle si se ve como abuela, ya que su hija Cayetana Rivera, de 24 años, mantiene una sólida relación con Manuel Vega desde hace casi 3. Y su respuesta no deja lugar a dudas. "Abuela no. Yo quiero que mi hija tarde mucho en ser madre, vamos, mucho, dentro de lo que cabe, pero que disfrute la vida, que disfrute de su noviazgo, que disfrute de todo y luego ya los niños. Te cambian mucho, te cambia totalmente la vida, con lo cual todavía tiene tiempo, es muy joven y Manu también" asegura, confesando en cambio que "en un futuro" sí le gustaría tener nietos. No es el único tema sobre el que ha hablado Eugenia, ya que en las últimas semanas se ha comentado el cambio físico que ha experimentado Alfonso Díez desde la muerte de su madre, con un rostro rejuvenecido y sin apenas arrugas que sería fruto de sus múltiples retoques estéticos según aprecian los expertos en cirugía estética: "Le vi hace poco y le vi muy bien, es encantador" ha afirmado la hija de la duquesa de Alba con una sonrisa. "Sois muy malos, ya estáis que si no es el mismo, que si no sé qué* a mí no me metáis en ese barco" ha zanjado, reconociendo que ella le ve "estupendo" y que lo importante no es su físico sino "que es encantador, una persona súper discreta, cariñosa. A mí si está más guapo, más feo o más* yo que sé, pero está muy bien".