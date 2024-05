Elena Tablada asegura que "todo está fenomenal" con la familia de Javier Ungría

Mientras se intenta esclarecer el régimen de custodia de la hija que tiene en común con Javier Ungría, Elena Tablada sigue con su día a día intentando mantenerse al margen de todas las polémicas que tiene con el concursante de 'Supervivientes 2024'. La última la vivimos hace unos días cuando se produjo el juicio. Hoy la hemos vuelto a ver y le hemos preguntado en qué punto se encuentra su relación con la familia de Ungría y lo cierto es que nos ha sorprendido bastante la respuesta que nos ha dado, ya que nos ha confesado que "todo está fenomenal". Y es que ese mismo día trascendió que la familia del concursante de 'Supervivientes' le había negado el saludo y quitado la cara a Elena cuando ésta se había dispuesto a saludarles... sin embargo, días más tardes conocíamos que esto no había sucedido. De hecho, se llegó a afirmar que sí se saludaron. Hoy, la diseñadora nos ha asegurado que no le molesta lo que puedan decir de ella los familiares de su hija: "Yo no me enfado con nadie, nunca me enfado". Eso sí, en cuanto a si es cierto que Ungría habría mentido delante del juez, Elena guardaba silencio y desaparecía ante las cámaras.