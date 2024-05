Crónica del Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund: 0-1

El Borussia Dortmund jugará la final de la Liga de Campeones 2023-24 después de ganar este martes al Paris Saint-Germain (0-1) en el partido de vuelta de las semifinales, en el que un gol Mats Hummels, uno de los únicos supervivientes de la final de 2013, bastó a los de Edin Terzic para disputar el duelo definitivo por la segunda 'Orejona'. Obligado a remontar tras el 1-0 en el Signal Iduna Park, el PSG remoloneó hasta el comienzo de la segunda mitad, y fue en sus mejores minutos cuando los alemanes consiguieron hundirle con un cabezazo del central alemán. Hasta cuatro veces, seis en toda la eliminatoria, repelió la madera los disparos de los de Luis Enrique, que de nuevo naufragaron en su objetivo de conquistar su primera 'Champions'. Los de Edin Terzic supieron aguantar, emulando el 'muro amarillo' que rige en su campo, y con ello regresarán a su primera final desde 2013, año en el que cayeron ante el Bayern de Múnich (2-1). Ahora, tratarán de lograr su segundo título tras el de 1997, cuando se impusieron a la Juventus (3-1), ante Real Madrid o Bayern de Múnich, que dirimirán este miércoles la segunda semifinal. Luis Enrique apostó por Gonçalo Ramos como '9', propiciando que Mbappé pudiese caer por banda. Precisamente, el portugués fue el primero en tratar de inquietar al conjunto alemán con un disparo, tras centro desde la derecha de la estrella francesa, que acabó en las manos de Gregor Kobel. A pesar de todo, los germanos parecían cómodos sobre el césped del Parque de los Príncipes, replegando líneas, conscientes de que la paciencia era su mejor aliado. Mientras, los parisinos, que claramente gozaban del control del esférico liderados por Fabián Ruiz y conectaban pases de seguridad, adolecían de fluidez en el último tercio del campo. De hecho, Dembélé probó fortuna con un disparo que apenas inquietó al portero visitante, que detuvo en dos tiempos un chut de Vitinha desde lejos cerca del descanso. El Dortmund, que en el minuto 19 avisó con un remate del lateral noruego Julian Ryerson que se fue lamiendo el palo, tuvo la más clara de la primera mitad en una contra de Adeyemi, que se plantó ante Donnarumma; el italiano se impuso en el mano a mano. Mucho más enchufado salió el cuadro francés en la segunda parte. Con mucha más verticalidad, trató de generar desequilibrios y a punto estuvo de encontrar premio a los dos minutos, pero el poste repetió la ocasión de Warren Zaïre-Emery. La respuesta de los de Terzic no tardó en llegar. Fue en el minuto 50, en un saque de esquina botado por Julian Brandt al segundo palo; allí, uno de los supervivientes de la final de 2013, Mats Hummels, recibió el centro y, de cabeza, envió el balón al fondo de las mallas ante el silencio del Parque de los Príncipes. El tanto no apagó el ímpetu del PSG, frustrado de nuevo por el palo en otro disparo de Nuno Mendes en el minuto 61 y que, tras una falta de Hummels casi sobre la línea del área, también buscó el primero en un lanzamiento de Asensio que repelió Beraldo. Tuchel movió la banca para defender el 0-1, mientras el cuadro francés lo siguió intentando una y otra vez. En el 87, el larguero evitó el tanto del empate de Kylian Mbappé, pero las desgracias para los de Luis Enrique no habían acabado. Solo un minuto después, Vitinha también se encontró con el travesaño. Aun así, no entregaron la cuchara y justo antes del descanso hicieron sufrir a los germanos con disparos de Achraf y Kang-in Lee, pero la gloria les estaba vetada. Con ello, el Borussia Dortmund regresaba once años después a una final de la 'Champions'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 0 - BORUSSIA DORTMUND, 1 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaïre-Emery (Kang-in Lee, min.76), Fabián Ruiz (Asensio, min.63), Vitinha; Mbappé, Démbéle y Gonçalo Ramos (Barcola, min.64). BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer, Brandt (Nmecha, min.85); Sancho (Süle, min.67), Adeyemi (Reus, min.56) y Füllkrug. --GOLES: 0-1, min.50: Hummels. --ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). Amonestó a Dembélé (min.75) y a Achraf Hakimi (min.84) por parte del Paris Saint-Germain y a Sabitzer (min.64) y a Hummels (min.67) por parte del Borussia Dortmund. --ESTADIO: Parque de los Príncipes.