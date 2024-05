Carmen Borrego desvela cómo han vivido Terelu y ella el primer Día de la Madre sin María Teresa Campos

Este domingo ha sido un día especialmente complicado y emotivo para Terelu Campos y Carmen Borrego, ya que han vivido su primer día de la Madre sin María Teresa Campos, a la que le encantaba celebrar esta fecha tan señalada rodeada de sus hijas y de sus nitos. Sin embargo, las hermanas han tenido muy presente a la recordada presentadora -fallecida el 5 de septiembre de 2023- y no dudaban en dedicarle tiernas felicitaciones en sus redes sociales. "Felicidades mamá, es el primer año que no estás pero en mi corazón vivirás siempre. ¡Cuánto te echo de menos!" ha escrito Carmen en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje a su progenitora con una imagen de ambas mirando a la cámara con una gran sonrisa. Terelu, por su parte, elegía un carrusel de imágenes de María Teresa y le escribía una emocionante carta: "Felicidades Mamá. Es el primer año sin ti y no es nada fácil asumirlo. Espero al menos que estés con tu madre querida porque sé que siempre fue tu gran amor junto con nosotras. Te quiero mucho y me haces mucha falta" ha reconocido, sin ocultar lo durísima que está siendo la ausencia de la comunicadora, uno de los grandes pilares de su vida. Un Día de la Madre doblemente duro para Carmen, que no mantiene ningún tipo de relación con su hijo José María Almoguera desde que el joven arremetió públicamente contra ella en la revista 'Semana' tras su separación de Paola Olmedo, con la que se rumorea que se habría dado una segunda oportunidad tras pasar juntos el puente de mayo en Andorra con la familia de la esteticien. Dejando en el aire si su hijo la ha felicitado en una fecha tan especial que además es la primero sin Teresa Campos, Borrego ha retomado sus compromisos laborales y ha revelado cómo han vivido Terelu y ella su primer Día de la Madre sin la presentadora: "Como en todas las familias cuando el primer año falta la madre, ni más ni menos, exactamente igual, no somos distintas. Con dolor y echando de menos a mi madre, en familia que es cómo hay que hacerlo" ha confesado, dejando claro que su situación no es diferente a la de todos aquellos que han sufrido la misma pérdida que ellas.