Carmen Borrego asegura que le parece "fenomenal" la escapada de su hijo y Paola Olmedo a Andorra

La polémica entre José María Almoguera y su familia sigue dando que hablar. Sobre todo después de que hayan trascendido las imágenes con Paola Olmedo y la madre de esta hace unos días que demostrarían que la relación sigue adelante a pesar del anuncio que ambos hicieron. Tras estas informaciones, hemos podido hablar con Carmen Borrego y le hemos preguntado por la escapada de su hijo a Andorra con Paola y su familia, a lo que nos ha contestado que "me parece fenomenal. Yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz". Sobre si cree que se trataría de un montaje, la hermana de Terelu Campos nos aseguraba que "esas preguntas os las tienen que contestar ellos, yo no sé nada y no voy a hablar de mi hijo", pero lo cierto es que la colaboradora de televisión no podía evitar la risa al mencionarle la rareza de la situación: "Es que me da la risa, de verdad". Por último, la hija de María Teresa Campos afirmaba que ella es feliz: "Yo sí, yo lo intento", mientras que desconoce si su hijo lo es: "Pregúntaselo a él, cariño"... demostrando así que no quiere hablar del joven.