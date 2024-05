Camboya le pide a la junta militar de Birmania facilitar una videoconferencia con Suu Kyi

Bangkok, 8 may (EFE).- El ex primer ministro y presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, pidió al jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, que faciliten una videoconferencia con la depuesta Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de 2021 y actualmente en un lugar no precisado.

El exdirigente camboyano, que en agosto de 2023 traspasó a su primogénito el liderazgo del país que mantuvo durante casi cuatro décadas, hizo la solicitud el martes durante una reunión telemática con el general birmano, según un vídeo colgado por Hun Sen en sus redes sociales.

Como respuesta, Min Aung Hlaing señaló que consideraría la propuesta, recoge el medio oficialista camboyano Fresh News.

Suu Kyi, de 78 años y con problemas de salud, fue trasladada a mediados de abril desde la prisión en Naipyidó donde cumplía condena por cargos presentados desde la sublevación castrense a "otro lugar" fuera del penal, pero no bajo "arresto domiciliario", según declaró entonces a EFE el portavoz de la junta birmana, Zaw Min Tun.

El traslado "es temporal debido a las altas temperaturas" en el país, subrayó el portavoz, sin aportar más detalles.

Suu Kyi, que ostentaba el cargo de consejera de Estado y era la líder de facto del país desde 2016, fue tras su detención por los militares juzgada en un largo y opaco proceso criticado por Estados Unidos, Reino Unido, la ONU y la Unión Europea, entre otros.

El pasado enero, Suu Kyi afirmó "estar bien" en general, aunque con problemas de salud, en una carta enviada a su hijo, Kim Aris, que supuso la primera vez que este recibía información directa sobre ella desde que fue encarcelada hace tres años.

La nobel de la paz cumple una condena de 27 años -tras una reducción a una pena de 33 años- por cargos presentados por la junta militar que ella niega, como vulnerar la ley de secretos oficiales y fraude electoral.

Desde que fuera encarcelada, Suu Kyi ha visto restringido el acceso a sus abogados y, que se conozca, solo ha mantenido una reunión con políticos extranjeros, a mediados de 2023 con el por entonces ministro de Exteriores de Tailandia, Don Pramudwinai.

La política birmana ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en su residencia en Rangún, por períodos entre 1989 y 2010 durante anteriores regímenes militares -que gobernaron el país durante casi medio siglo (1962-2011)-, tras liderar en 1988 el movimiento prodemocrático contra la dictadura, lo que le hizo ganar el nobel de la paz en 1991.

Birmania (Myanmar) vive sumida en una espiral de violencia desde el golpe el 1 de febrero de 2021, que ha exacerbado el conflicto de guerrillas que padece el país desde hace décadas, mientras que en los últimos meses las fuerzas de la junta han sufrido varias derrotas por los grupos armados étnicos y prodemocráticos. EFE

