Beristáin rueda en San Sebastián "Ya no quedan junglas adonde regresar", un film que tiene algo de western

El cineasta mexicano Luis Gabriel Beristáin rueda en San Sebastián "Ya no quedan junglas adonde regresar", una adaptación del libro del mismo nombre del escritor Carlos Augusto Casas que, en palabras suyas, "indiscutiblemente" tiene algo de western. La película cuenta con actores como el estadounidense Ron Perlman, conocido por su interpretación de un monje deforme en "El nombre de la Rosa" y ganador del Globo de Oro por la serie de televisión "Beauty ande de Beast", Marco de la O, actor mexicano encargado de dar vida a "El Chapo" Guzmán en una serie de televisión de una plataforma, y los actores españoles Daniel Grau, Diego Anido, Unax Ugalde, Megan Montener y Hovik Keuchkerian, entre otros. "Ya no quedan junglas adonde regresar" es un thriller psicológico de acción en el que un exmilitar estadounidense retirado de la base de Rota apodado 'El Gentleman' (Ron Perlman) espera todos los jueves para ver a Olga, una joven prostituta de la calle Montera, en Madrid. Al contrario a lo que podría parecer, a 'Gentelman' no le interesa el sexo y, durante sus encuentros con esta mujer, ambos se olvidan de sus circunstancias personales hasta que un día Olga es brutalmente asesinada. Los sospechosos del crimen son cuatro abogados, de los que 'Gentelman' decide vengarse, y comienza a hacer planes para matarlos uno por uno. En declaraciones a los medios de comunicación, Beristáin se ha referido a la similitud de su film con un western clásico, ya que el último enfrentamiento que tiene Marco(uno de sus personajes) con Gentelman (Ron Perlman), es el "típico momento del duelo de dos vaqueros, que de alguna manera se encuentran enfrentándose el uno a otro". No obstante, ha negado que se trate de un "thiller de acción y de revancha tradicional", porque toma elementos de otros géneros cinematográficos, "que nos permiten contar la historia mucho más fluídamente". Beristáin se ha congratulado del reparto de actores "increíbles" con el que cuenta en su película. "De repente tengo a la plana mayor de la industria cinematográfica de España, que esto sí es intimidante, porque tengo actores con los que tengo que ser, más que director, tengo que ser domador, y no voy a decir nombres, porque tiene una fuerza extraordinaria", ha señalado. Perlman ha reconocido que fue Beristáin, a quien conoce desde 2003, quien le convenció para aceptar el papel de 'Gentelman' tras adaptar el personaje pensado para él, que ha pasado de ser un personaje de nacionalidad española a otro norteamericano. "Me cogió de la mano y saltamos juntos", ha dicho para referirse a su aceptación del papel del personaje. Perlman se ha referido a la soledad de las personas mayores, que no ve como solucionar y, en tono irónico, ha subrayado que a estas alturas de su vida (74 años), nadie le va a ofrecer "un papel de jovencito". Por su parte, el actor mexicano Marco de la O, que en este film encarna a "Herodes", un sicario mexicano que huye de su país y quiere huir de su pasado, aunque finalmente "cae en la trampa" de su amante y es contratado para matar a Olga, ha calificado a Beristáin como "director de actores", por su manera de manejarles. "Da las explicaciones precisas y justas", ha enfatizado. De la O, conocido por su papel en "El Chapo" Guzmán, reconoce que este protagonista "me ha abierto muchas puertas", pero que "ahora lo difícil es sacudirse el personaje", por lo que trata de encarnar papeles distintos. Daniel Grau, Diego Anido y Unax Ugalde encarnan a tres abogados que contratan al sicario para matar a Olga, mientras que Megan Montaner y Hovik Keuchkerian interpretan a una comisaría y un agente de la Ertzaintza que, según sus palabras, son "una histérica loca y un refunfuñón" que en el fondo "funcionamos bien".