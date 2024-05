Abinader recibe un premio a su liderazgo en Washington

Washington, 8 may (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibió este miércoles el premio Chairman's Award for Leadership in the Americas que otorga el Consejo de las Américas por promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió el cargo en 2020.

"Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio", dijo al obtener el galardón en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la capital estadounidense.

El Chairman's Award for Leadership in the Americas se otorga desde 2004 a funcionarios elegidos democráticamente que hayan demostrado un compromiso excepcional con Latinoamérica.

En su discurso, Abinader se comprometió con "los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y los derechos ciudadanos".

En este sentido, quiso ser "categórico" al asegurar la "plena imparcialidad" del poder ejecutivo para que las elecciones que el país celebrará el 19 de mayo sean libres.

"Hoy no cabe duda de que la democracia es un bien frágil", lamentó Abinader, señalando que la Junta Central Electoral dominicana (JCE) abrió las puertas a todos los observadores internacionales para asegurar integridad en esos comicios en los que él busca la reelección.

En el pasado, este reconocimiento se entregó a otros líderes de la región, entre ellos el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en 2022.

La conferencia en la que se enmarcó reúne anualmente a funcionarios del más alto nivel para hablar sobre temas como el comercio, la democracia o la energía, a la vez que ofrece a los participantes la oportunidad de interactuar con líderes empresariales y políticos.

Abinader, que en su discurso se respaldó en distintos índices internacionales para indicar que la calidad democrática en República Dominicana está mejorando, entendió que el premio implica una mayor responsabilidad, por lo que se comprometió a seguir trabajando para "llevar la ética al poder".

Para ello, destacó la importancia que tiene en su Administración la alianza entre el sector público y el privado para impulsar un crecimiento económico sostenible: "Es crucial que trabajemos juntos", dijo a modo de conclusión. EFE

