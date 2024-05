Vox rechaza sumarse a la movilización del PP por tratarse de "una ceremonia de la confusión" a los españoles

El candidato de Vox a las catalanas, Ignacio Garriga, ha indicado que su partido no asistirá a la movilización convocada por el PP para el próximo 26 de mayo por suponer una "ceremonia de la confusión" hacia los españoles, incoherente con las negociaciones previas entre PP y PSOE. "Están negociando con el PSOE, tienen pactos suscritos en Cataluña, en más de 9 ayuntamientos con el Partido Socialista y Junts, y ahora dicen que van a salir a manifestarse (...) no vamos a participar de una ceremonia de la confusión a la que pretende someter el señor Feijóo a los españoles", ha explicado el candidato en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press. Garriga le ha instado a Feijóo a que explique "de forma clara" el propósito de su movilización, ya que los de Santiago Abascal "no saben a qué responde". Además, ha criticado que los 'populares', dependiendo del momento y en función de sus intereses, "convoquen manifestaciones" o "se pongan del lado" de los socialistas. Ha calificado así a las acciones del PP como un "intento de engañar al electorado". Anteriormente, Vox acudió a varias movilizaciones convocadas por el PP, como las del pasado 12 de noviembre o 9 de marzo. También rechazó acudir a una protesta organizada por los 'populares', el 28 de enero de este año, alegando que no había una estrategia conjunta de ambos partidos contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la amnistía. Por otra parte, el PP desistió de ir a la concentración en la Plaza de Colón que Vox organizó el pasado 29 de octubre, también contra la amnistía.