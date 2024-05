VÍDEO: Puente asegura que si hubiera sabido la repercusión de sus palabras sobre Milei no las habría dicho

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que si hubiera sabido la repercusión que tuvieron sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, no las habría dicho, al tiempo que ha dado por zanjado el asunto y ha apostado por cambiar "de tercio". "Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije", ha admitido en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, asegurando que si hubiera tenido "la mínima noción" de la "difusión y repercusión" que tuvieron sus palabras no las habría pronunciado. El ministro ha recordado que sus palabras dando a entender que el presidente de Argentina consumía "sustancias", se produjeron en el marco de un acto en la Universidad de Salamanca ante una audiencia de 200 personas. "Dije lo que dije, no era consciente de la repercusión que iba a tener, si lo hubiera tenido no lo hubiera dicho", ha reiterado, admitiendo que quizá su "gran error" es no haber pensado que eso podría ocurrir e incidiendo en que no han trascendido la parte de su discurso en la que elogió la comunicación Con todo, ha considerado que "se ha sobreactuado muchísimo en este tema". "Ha habido una preocupación tremenda por las relaciones entre España y Argentina", que son buenas puesto que hay muchos lazos compartidos, ha valorado. Así las cosas, se ha mostrado "seguro de que más allá de las vicisitudes que atraviesen las relaciones entre los dos gobiernos, que serán a veces mejores, otras veces peores, van a seguir siendo unas relaciones buenas, positivas, de colaboración, de cooperación" puesto que a los dos países les interesa y les conviene tener buenas relaciones. Más allá de ello, no ha querido entrar a valorar el crítico comunicado emitido por la Presidencia argentina en respuesta a sus palabras, remitiéndose al publicado a su vez por el Ministerio de Exteriores español, y ha destacado que el propio Gobierno argentino ya dio ayer por "superado el incidente". "Se ha acabado la historia ya, la actualidad política tiene suficientes alicientes como para que cambiemos todos de tercio y hablemos de otras cosas", ha zanjado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN https://www.europapress.tv/politica/868801/1/puente-dice-si-hubiera-sabido-repercusion-palabras-milei-no-habria-dicho TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06