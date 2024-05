Thomas Tuchel: "No hemos hablado del mito del Real Madrid para no complicarlo aún más"

El entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, reconoció este martes que no ha hablado con sus jugadores "del mito del Real Madrid" en la Liga de Campeones "para no complicarlo aún más" en una eliminatoria en la que los blancos tienen "un 51% de opciones" de avanzar a la final por "jugar en casa", aunque defendió que "nada es imposible". "Hay que jugar el partido, hay que ver la oportunidad y centrarse en el apartido. Hemos hablado del contenido, no del mito del Real Madrid para no complicarlo aún más, es uno de los estadios más complicados, pero nada es imposible. El Real Madrid igual tiene un 51% de opciones por jugar en casa", dijo el técnico alemán en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales ante el Real Madrid de este miércoles (21.00). Tuchel, que confesó que de niño era seguidor de Emilio Butragueño, se elogió la historia del club blanco. "Me viene a la memoria esa imagen, las camisetas del Real Madrid, uno de los clubes más grandes del fútbol", aseguró, aunque dejó claro que no jugarán este partido "para disfrutarla, sino para dar el siguiente paso hacia la final". "No lo vamos a poder disfrutar, cada uno tenemos que hablar con nuestra voz interior. Cada uno tenía sus sueños cuando empezó a chutar el balón de niño, y ahora hemos llegado hasta aquí, queremos dar este paso hacia Wembley", insistió. El técnico auguró un partido con "fases diferentes", en el que no va a haber "un equipo dominando durante todo el tiempo". "Necesitamos fases de posesión de balón para hacer daño al Real Madrid, y debemos protegernos de sus transiciones peligrosas. La teoría es una cosa, pero la práctica es otra, eso es de los jugadores, y tenemos que apoyarlos, que estén en la mejor forma posible", analizó. "Tenemos que tener fe en nosotros y en los detalles. El Real Madrid juega en casa y suele haber una constelación diferente. La situación de partida es un empate, no hay estrategia con el resultado, el que gane irá a Wembley", agregó, antes de adivinar que deberán "defender, aguantar, sufrir y mostrar fortaleza". "Vamos a intentar tener el balón. Será un partido muy complejo. Si tienes suerte, necesitas convicción y precisión para que la balanza esté a tu favor", añadió. Así, sobre Vinícius Júnior, reconoció que "es difícil pararlo" por su "calidad", y "hay que admitirlo". "Se puede hacer mejor de lo que lo hicimos en la ida, pero Vinícius puede hacer daño a cualquier equipo del mundo. Es posible que no todo sea perfecto para nosotros mañana, pero es posible tener la mentalidad adecuada para llegar a Wembley", insistió focalizado. Además, destacó el rol "clave desde hace años" de Toni Kroos en el sistema del Real Madrid. "No tiene problemas para aguantar esa presión y llevar la camiseta de este club al altísimo nivel. Ha cosechado muchos éxitos y su trayectoria es impresionante. Domina el juego a su manera, aprovecha los espacios. Marca el ritmo y realmente tiene las riendas del juego. Igual le podemos hacer la vida un poco difícil y frenarlo, pero no solo nos enfrentamos a él, sino a todo el equipo del Real Madrid, que funciona muy bien, con un juego muy flexible", alabó. Tuchel avanzó que De Ligt y Dier serán titulares este miércoles y explicó que Bryan Zaragoza "necesita tiempo" para ganar protagonismo en un club como el Bayern. "Fue un paso muy grande para él, con todo el respeto hacia el Granada. Llegó en un momento complicado, no habla alemán, tampoco habla muy bien inglés, pero lleva su tiempo como todos los fichajes. Estamos contentos con él", expresó. Finalmente, celebró el "impulso" del fútbol alemán a nivel continental, con el Borussia Dortmund y el Bayern en semifinales de Champions y el Bayer Leverkusen rozando la final de la Liga Europa. "Aunque necesitamos suerte, son torneos que se deciden por pequeños detalles. Pero es un gran logro del fútbol alemán, aunque todavía no hemos conseguido nada", zanjó.