Sumar responde a Page que gobernarán "moleste a quien moleste": "No vamos a poner a los toreros a cuidar de los toros"

Sumar ha replicado al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que sus ministros en el Gobierno seguirán ejerciendo sus competencias "moleste a quien le moleste": "Lo que no vamos a hacer es poner a los toreros a cuidar de los toros". Todo ello después de que el mandatario autonómico haya elevado el tono contra el titular de Cultura, Ernest Urtasun, tras la polémica por la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, calificando su forma de hacer política de 'gauche divine' (izquierda divina) y lamentando que den carnés de modernidad en política cuando les vota el 5% de la población. Incluso ha sugerido que la gestión de la tauromaquia la lleve Moncloa y no Cultura: "Es como poner al lobo a cuidar las ovejas". Estas palabras han motivado la reacción de Sumar, que a través de su perfil oficial en Twitter ha enfatizado que desde luego lo que no van a hacer "es poner a los toreros a cuidar de los toros", en referencia a la posición de Page. Y de hecho, ha llamado a apoyar la Iniciativa Legislativa Popular para "acabar con la tauromaquia". A su vez, el portavoz parlamentario en el Congreso, Íñigo Errejón, ha garantizado que los ministros de Sumar seguirán ejerciendo sus competencias, "moleste a quien le moleste, dado que para eso los ciudadanos votaron a su formación. "Porque sólo cuando estamos pasan cosas, porque entre retroceder y avanzar nosotros lo tenemos claro", ha enfatizado también en la red social 'X'. El diputado de Sumar por IU, Nahuel González, ha reivindicado la ILP para terminar la tauromaquia, al manifestar que responde a lo "mejor" de la sociedad implicada en defender los derechos animales. iniciativa popular. "En el 2024 la tortura animal ha de estar erradicada".