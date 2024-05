Polonia asegura que el juez huido a Bielorrusia colaboraba con Minsk y tenía acceso a información

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este martes que el juez polaco Tomasz Szmidt, recientemente huido a Bielorrusia y donde además ha pedido asilo político, colaboraba con los servicios secretos bielorrusos y tenía acceso a información confidencial. "Debemos saber que los servicios bielorrusos trabajaron con una persona que tenía acceso al jefe del Ministerio de Justicia y a documentos clasificados", ha manifestado un Tusk que asevera que esta situación no se trata de un hecho aislado, sino de una trama que "tiene su origen hace mucho tiempo". Así las cosas, el jefe de Gobierno polaco ha lamentado que día tras día se conocen "varios extraños acontecimientos" que evidencian "directa o indirectamente" la "presencia agresiva" de los servicios secretos rusos y bielorrusos en el país, y en gran parte del continente europeo. "No podemos ignorar este asunto, debemos ser conscientes de que los servicios, en este caso bielorrusos, trabajaron con una persona que tenía acceso directo al ministro de Justicia (...) y a diversos documentos clasificados a los que ningún servicio de Inteligencia debería tener acceso bajo ninguna circunstancia", ha añadido. "El hecho de que las relaciones del juez Szmidt con los bielorrusos tengan una larga historia y no sea una cuestión de los últimos meses debe suscitar nuestra mayor preocupación", ha señalado Tusk durante un acto en la ciudad de Katowice, según informaciones recogidas por la agencia de noticias PAP. Finalmente, Tusk ha informado de que ha mantenido una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre este asunto, y ha incidido en que la presencia de los "servicios extranjeros hostiles" en Europa aumentan "cada día" y seguirán haciéndolo de cara a las elecciones europeas, previstas para junio. El juez Szmidt, magistrado del Tribunal Administrativo Provincial de Varsovia, solicitó el lunes asilo político en Bielorrusia, país hasta el que se ha trasladado recientemente, por considerar que sus diferencias con las autoridades de Polonia, motivo por el que presentó su dimisión, son insalvables. Tras conocerse la noticia, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, dijo estar "impactado" por la decisión del juez. "No puedo comentar esta información, pero probablemente se trate de alguien implicado en campañas políticas", adelantó entonces el ministro Sikorski.