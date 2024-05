Nasser Al-Khelaïfi, enigmático sobre el futuro de Luis Enrique: "¿Qué pregunta es esa?"

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha sido enigmático sobre el futuro de Luis Enrique Martínez como entrenador de su equipo, habiendo respondido de manera tosca a un periodista después de la eliminación del equipo parisino en las semifinales de la Champions League, a manos del Borussia Dortmund. "¿Luis Enrique se va a quedar como entrenador del PSG la próxima temporada?", preguntaron a Al-Khelaïfi este martes en la zona mixta del Parque de los Príncipes. "¿Qué pregunta es esa, honestamente? Honestamente. ¿Entiendes de fútbol?", espetó el máximo dirigente del PSG. "Muy triste por el resultado, claro, decepcionado. Pensábamos que íbamos a pasar a la final, pensábamos que teníamos el partido, pero así es el fútbol. Pudimos marcar cuatro veces y las cuatro veces dieron en el poste. La semana pasada no entraron otras dos... A veces el fútbol no es justo, la verdad. Pero creo que merecimos un resultado mejor que este, por supuesto", comentó Al-Khelaïfi. Pese a no aclarar el futuro de Luis Enrique en el banquillo, sí lo incluyó en sus agradecimientos sobre esta temporada. "Quiero agradecer a los jugadores ya que lo han dado todo, al entrenador, al 'staff' y por supuesto a los seguidores que han estado presentes en todo momento desde el primer partido de la Liga de Campeones", dijo Al-Khelaïfi. "Tristes, nuestro objetivo realmente era llegar a la final, o incluso más lejos. Pero estamos orgullosos. Somos el equipo más joven de Europa y tres veces en los últimos cinco años hemos estado en semifinales. Por supuesto, nuestro objetivo no es quedarnos ahí y continuaremos trabajaremos. Esto no es el fin del mundo", resumió el presidente del PSG. Por último, señaló el factor diferencial de esta semifinal. "La suerte, la suerte. Sobre todo si tiras cuatro veces al palo", repitió. "El equipo más joven de Europa, y vamos a seguir, eso seguro. El futuro es para nosotros. Estoy orgulloso, realmente muy orgulloso de lo que hemos hecho", concluyó Al-Khelaïfi en la zona mixta del estadio parisino.