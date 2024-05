Más de 2.000 migrantes llegan a Reino Unido a través del canal de la Mancha a pesar de la ley de deportaciones

Un total de 2.007 migrantes han llegado a territorio británico tras cruzar el canal de la Mancha desde que entró en vigor la ley que permite deportar a Ruanda a aquellos solicitantes de asilo que se encuentren en el país de forma irregular. La cifra de llegadas se ha mantenido medianamente constante durante las últimas semanas después de que el pasado 23 de abril el Parlamento de Reino Unido diera finalmente el visto bueno a la polémica legislación, llamada 'Seguridad de Ruanda', según informaciones recogidas por el diario 'The Guardian'. De esta forma, y desde su entrada en vigor el pasado 25 de abril, se ha contabilizado la llegada de una amplia cifra de migrantes a bordo de unas 40 embarcaciones. Esto incluye unos 396 migrantes que realizaron la travesía durante el fin de semana en ocho botes, lo que sitúa en 8.674 el número de migrantes que han cruzado el canal desde que empezó el año. Estas cifras suponen un aumento del 35 por ciento de las llegadas respecto al mismo periodo del año pasado, cuando 6.415 personas atravesaron la zona, y un aumento del 14 por ciento respecto a cifras de 2022, con 7.581 llegadas. El pasado 1 de mayo, las fuerzas de seguridad británicas comenzaron a detener a los solicitantes de asilo que serán deportados a Ruanda en virtud de la nueva ley migratoria, por lo que se espera que los primeros vuelos despeguen con ellos a bordo en un plazo de entre nueve y once semanas, según el Ministerio del Interior. Esta nueva política gira en torno a un tratado suscrito con Ruanda, catalogado como un país seguro. El Tribunal Supremo británico tumbó en 2023 el proyecto previo de deportaciones y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, incluida la ONU, han cuestionado este segundo intento por considerar que no garantiza los derechos y libertades básicos de los solicitantes de asilo. Sin embargo, las autoridades británicas defienden tanto la legalidad como la conveniencia de este nuevo programa, con el objetivo declarado de, precisamente, reducir la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha.