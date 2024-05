Martes, 7 de mayo de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel dice que seguirá negociando un alto el fuego mientras bombardea el este de Rafah

Jerusalén/Rafah (Gaza) (EFE).- El Gabinete de Guerra israelí, encabezado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, acordó este lunes continuar "la operación" en Rafah, sur de Gaza, pero accedió a que una delegación se encuentre con los mediadores para seguir negociando un posible alto el fuego. "A pesar de que la propuesta de Hamás está lejos de cumplir con los requisitos de Israel, Israel enviará una delegación de mediadores para agotar la posibilidad de alcanzar un acuerdo bajo condiciones aceptables", dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado. El mensaje llega después de que el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, confirmó a los negociadores de Egipto y Catar que el grupo islamista aceptaba una propuesta de alto el fuego en Gaza, horas después de la orden israelí de evacuar el este de Rafah.

ISRAEL PALESTINA

Biden y el rey Abdalá II hablan sobre las negociaciones para una tregua en Gaza

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el rey Abdalá II de Jordania hablaron este lunes sobre las negociaciones para lograr una tregua en la Franja de Gaza durante una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca. El encuentro entre los dos líderes se produjo justo cuando se conoció la noticia de que el grupo islamista Hamás comunicó este lunes a Egipto y Catar, mediadores en las negociaciones con Washington, que había aceptado su propuesta para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

ISRAEL PALESTINA

Acuerdo aceptado por Hamás incluye tregua en tres fases y liberación de rehenes en Gaza

El Cairo (EFE).- La propuesta de tregua aceptada este lunes por el grupo islamista Hamás incluye un alto el fuego en la Franja de Gaza de tres fases que incluirá la liberación de los rehenes en manos del movimiento palestino, pero tiene que ser aprobada por Israel, informaron a EFE fuentes cercanas a las conversaciones. Las fuentes, que pidieron no ser identificadas por la sensibilidad del asunto, indicaron que en la primera fase se aplicará un cese de hostilidades de 40 días con posibilidad de prórroga, así como la retirada de las fuerzas israelíes hacia el este de la Franja y lejos de las zonas densamente pobladas.

ISRAEL PALESTINA

Catar manda una delegación a El Cairo para reanudar las negociaciones de tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Catar anunció este martes que mandará en las próximas horas una delegación a El Cairo para reanudar las conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista Hamás para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. El portavoz de Exteriores, Majed al Ansari, dijo a la agencia de noticias oficial catarí QNA que el equipo negociador viajará a la capital egipcia para reanudar las conversaciones después de que Hamás respondiera a una propuesta de acuerdo de tregua de los mediadores, Catar y Egipto. De acuerdo con la nota, la respuesta que ofreció el grupo islamista "puede calificarse de positiva", al tiempo que expresó la esperanza de Catar en que "las conversaciones culminen en el logro de un acuerdo para un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza", así como en un intercambio de rehenes por presos palestinos.

ISRAEL PALESTINA

Liga Árabe advierte de "malas intenciones" de Israel tras el visto bueno de Hamás a tregua

El Cairo (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, advirtió este lunes de las "malas intenciones" de Israel pese a que el grupo islamista palestino Hamás haya aceptado el acuerdo de tregua en la Franja de Gaza propuesto por Egipto y Catar, los principales mediadores en la guerra. "Aunque Hamas aceptó la oferta egipcio-catarí de la tregua, las maniobras de Israel indican sus malas intenciones", dijo Abulgueit en su cuenta oficial de X, en aparente referencia a una inminente invasión de Rafah, en el extremo sur de la Franja y donde están hacinadas más de 1,4 millones de personas.

EEUU PROTESTAS

Harvard y el MIT amenazan con suspender a los estudiantes que no abandonen las protestas

Washington (EFE).- Las prestigiosas universidades de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés) amenazaron este lunes con desalojar y/o suspender a los estudiantes propalestinos que acampan en sus campus. Las protestas, que empezaron hace tres semanas en la Universidad de Columbia (Nueva York) y en las que miles de estudiantes han sido detenidos por todo el país, están ahora irrumpiendo en el final de curso universitario, afectando las ceremonias de graduación. El MIT dio un ultimátum a los universitarios que protestan en su campus para que levantaran el campamento antes de las 14:30 hora local (18:30 GMT), una orden que algunos de los estudiantes no obedecieron.

INDIA ELECCIONES

Comienza en la India la tercera fase de las elecciones generales

Ahmedabad (India) (EFE).- Los centros de votación en doce estados de la India abrieron este martes para la tercera fase de las elecciones generales, que arrancaron el pasado 19 de abril y que se han visto marcadas hasta ahora por una participación más baja que en los anteriores comicios. Algo más de cien millones de electores están llamados a depositar sus votos entre las 7:00 y las 18:00 hora local (entre las 1:30 y las 12:30 GMT), según datos de la Comisión electoral de la India (ECI, por sus siglas en inglés). El primer ministro de la India, Narendra Modi, busca un tercer mandato consecutivo y este martes se juega su escaño en la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha su hombre de confianza y ministro del Interior, Amit Shah, en el estado de Gujarat (oeste).

EEUU ESPACIO

Cancelan el lanzamiento de la primera misión tripulada de Boeing al espacio

Miami (EFE).- El lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de Boeing fue cancelado este lunes cuando faltaban unas dos horas para su despegue con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.). El motivo de la cancelación se debe a fallos en una de las válvulas del cohete lanzador Atlas V, de la firma privada United Launch Alliance (ULA), sobre el que se encuentra montada la nave Starliner de Boeing, informó la NASA. La decisión de cancelar el despegue de hoy la dio el responsable de lanzamiento por parte de ULA, Tom Hetter III, y, de acuerdo a la agencia espacial estadounidense, los equipos revisarán una de las válvulas de oxígeno del Atlas V, donde al parecer radica el origen del fallo técnico.

PREMIOS PULITZER

Los Premios Pulitzer honran la labor de periodistas palestinos en la guerra de Gaza

Nueva York (EFE).- La Junta de los prestigiosos Premios Pulitzer otorgó en su 108 edición una mención especial a "la valiente labor" de los periodistas palestinos que cubren la guerra en Gaza desde el pasado 7 de octubre, así como hacia sus compañeros fallecidos mientras informaban de dicho conflicto. "Este año, se reconoce la valiente labor de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubren la guerra en Gaza. En condiciones espantosas, un número extraordinario de periodistas han muerto en el esfuerzo por contar la historia de los palestinos y los trabajadores humanitarios en Gaza", detalló la organización este lunes durante la retransmisión virtual de estos galardones.

BRASIL INUNDACIONES

Las inundaciones en el sur de Brasil dejan al menos 86 muertos y 134 desaparecidos

Porto Alegre (Brasil) (EFE).- Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el sur de Brasil han causado al menos 86 muertos y 134 desaparecidos, según el balance más reciente divulgado este lunes por las autoridades regionales. El nuevo balance de víctimas agrega dos fallecidos y 23 desaparecidos a la anterior lista de víctimas de la catástrofe, que ha afectado gravemente a buena parte del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay. Las autoridades investigan las causas de otros cuatro fallecimientos, para determinar si están relacionados con las precipitaciones, que afectan el sur de Brasil desde hace una semana.

COLOMBIA PAZ

El ELN "da por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos en Colombia

Bogotá (EFE).- El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la "eliminación" de ese crimen no es negociable con el Estado. "El ELN da por terminada su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas (...) El Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo", señaló la Dirección Nacional de esa guerrilla en un comunicado. Ante esa declaración, la delegación del Gobierno respondió en otro comunicado que en los diálogos de paz "siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano".

PERÚ CORRUPCIÓN

Procuraduría pide investigar a ex primer ministro de Boluarte por vigilancias irregulares

Lima (EFE).- La Procuraduría General de Perú pidió este lunes a la Fiscalía que inicie diligencias preliminares de investigación contra Alberto Otárola, ex primer ministro del Gobierno de Dina Boluarte, tras la denuncia periodística de un presunto 'reglaje' (vigilancia irregular) al contralor General de la República. La solicitud fue enviada al fiscal general interino, Juan Carlos Villena, y pide incluir al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINI), Roger Arista, en pesquisas por la presunta comisión de los delitos de peculado de uso y otros, según informó la Procuraduría en la red social X. EFE

