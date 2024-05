Marc Clotet y Natalia Sánchez, fieles a su cita con la gala solidaria People In Red

La pareja de actores formada por Marc Clotet y Natalia Sánchez no han querido faltar a la XIV edición de la gala solidaria People In Red, organizada por el doctor Bonaventura Clotet, padre del intérprete. Una reunión de caras conocidas de distintos ámbitos que se ha celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación científica de la Fundación Lucha contra las Infecciones. En esta decimocuarta edición, Andreu Buenafuente y Llum Barrera han sido los elegidos para conducir la gala que ha estado amenizada por la impresionante voz de Rozalen, durante la que se ha servido un menú de la mano del chef con estrella Michelín, Nandu Jubany. La novedad este año ha corrido de la mano de La Fura del Baus, que ha deleitado a los allí presentes con un espectáculo en el que han participado 40 bailarines del Instituto de Teatro de Barcelona. Las numerosas invitadas han cumplido con la etiqueta, y aunque el color rojo ha sido el protagonista de la mayoría de los outfits femeninos, algunas se han decantado por otras paletas de colores entre las que han destacado los colores claros, verdes y azules. Natalia Sánchez, su cuñada Aina Clotet, y la modelo Martina Klein han sido el trío de ases ganador con unos elegantes looks del color que le da nombre al evento. El mundo 3.0 ha estado representador por varias de las influencers del momento como Violeta Mangriñán que, también de rojo, ha asistido acompañada de su hermana Lila. Por su parte, Dulceida ha presumido de sus primeras curvas premamá con un espectacular vestido asimétrico verde realizado en exclusiva por la firma Claro Couture. Y otra de las it girls del momento, Marta Díaz, también ha elegido 'romper con el color del dress code' decantándose por un ajustado vestido cut out blanco.