Manuel Neuer: "La diferencia la puede marcar el primer gol"

El portero alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer ha comentado este martes que la "diferencia" en la eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones ante el Real Madrid la puede marcar "el primer gol" y que en el encuentro de ida fallaron en "no aprovechar" las oportunidades, además de afirmar que está "preparado" para una "tanda de penaltis". "La diferencia en la eliminatoria la puede marcar el primer gol. En el partido de ida fallamos por no aprovechar las oportunidades. Ante el Real Madrid todo depende de los detalles, y nadie quiere cometer errores, más teniendo en cuenta que ambos tenemos buenos jugadores ofensivos", explicó el guardameta del Bayern Múnich en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales este miércoles en el Santiago Bernabéu. Neuer destacó que el estadio madridista tras su remodelación le parece "imponente". "Tiene algo especial, algo histórico, y no hay otro estadio en el mundo mejor para jugar", añadió el meta alemán. En cuanto a la posibilidad de que el pase a la final se decida en penaltis, el internacional alemán confirmó que está "preparado" para ello, pero que no parten en el partido con "la idea" de que ese sea su desenlace. "Todos los posibles lanzadores son peligrosos, pero lo mismo se puede decir de nosotros. También es un factor el 'vacile' que puede haber entre el jugador y el portero, aunque es el jugador el que decide dónde lanzar", añadió. "No hemos hablado de estrategia. Todos los jugadores soñamos con jugar contra el Real Madrid en este estadio. Tener esa oportunidad de ganar una Champions es el mayor sueño para un jugador. Pensamos en nuestro pasado y todo lo que hemos conseguido como equipo, pero falta el último pase, pero nos motiva el estadio, y solo pensamos ya en el día de mañana", afirmó Neuer sobre la charla previa a la rueda de prensa que mantuvieron sobre el césped del Santiago Bernabéu los jugadores con Tuchel. El meta del Bayern tiene claro que se enfrentan a un gran equipo pero cree que deben ser ellos mismos y "tener confianza" y ayudarse "entre todos". "No podemos asustarnos. La presión ambiental la tenemos que convertir en algo positivo, y si lo conseguimos seremos candidatos para la final. Sabemos el partido que hicimos en la ida y conocemos al rival. Pudimos ganar el partido de casa, también vamos a tener esa oportunidad aquí", señaló. Neuer considera que Harry Kane es "un factor importante" de cara a la resolución de la eliminatoria. "Es un delantero que causa respeto al rival, no solo por sus goles sino también por su juego. Kane es capaz de hacer un gol de cualquier pase que reciba", apuntó. Otro nombre propio del que habló el capitán del Bayern es del de De Ligt, ausente en el partido de ida por lesión. "Sobre el césped, el lenguaje corporal es importante. No siempre se puede hablar, pero si vemos que un jugador da una proyección positiva es muy importante para la defensa. Con De Ligt y Dier, tenemos una pareja de defensas que encajan muy bien y generan una buena armonía", añadió. En cuanto a la peligrosidad de los jugadores madridistas, Neuer confesó que le "cuesta" quedarse con "un único jugador", porque todos "pueden marcar la diferencia". "A Bellingham lo conocemos de la Bundesliga y sabemos cuáles son sus puntos débiles, y que puede arrastrar al equipo con su espíritu de lucha", indicó. "Por supuesto que puede ganar el Balón de Oro, si ha ganado LaLiga y se mete en la final de la Champions... Aunque dependerá también de la Eurocopa que haga. Ahora está jugando en una posición más ofensiva y nadie esperaba que marcara tantos goles", apuntó. Por último, el meta bávaro recordó la etapa de Carlo Ancelotti como entrenador del Bayern Múnich. "En la competición nacional fuimos exitosos con él. En Champions, no conseguimos pasar las eliminatorias, pero sí que considero que consiguió éxito con el Bayern", concluyó.