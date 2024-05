Llegan a España Pixel Tablet y el smartphone Pixel 8a con funciones de IA

La llegada de la tableta de Google a España es una realidad desde este martes, cuando la compañía ha abierto las reservas de este dispositivo junto a las de la última incorporacion de su catálogo de 'smartphones', Pixel 8a. Google esperó a la segunda generación de su reloj inteligente Pixel Watch para traerlo al mercado español, después de presentarlo oficialmente en el evento 'Made by Google' de octubre del año pasado, en el que compartió protagonismo con la serie Pixel 8. En el caso de su tableta, la compañía tecnológica no ha esperado a tener lista una nueva versión, aunque sí ha retrasado su llegada un año, ya que Pixel Tablet se puede reservarse desde este martes en España por 499 euros (599 euros con la base), en los colores porcelana y verde liquen, desde la tienda de Google. Este 'hardware', presentado en el evento anual de desarrolladores de 2023, funciona con el con el chip Tensor G2, el mismo que integra la serie Pixel 7, que habilita una serie de mejoras gracias a su potencia de computación, por ejemplo, en las videollamadas, pero también en el control del teclado en manos libres (solo con la voz). Y junto con el chip de seguridad Titan M2 mejora la seguridad del dispositivo. https://www.europapress.es/portaltic/gadgets/noticia-google-actualiza-linea-hardware-pixel-fold-pixel-tablet-pixel-7a-20230510210549.html Pixel Tablet ha sido diseñada para uso de las aplicaciones en multitarea y en pantalla dividida, para permitir acciones como pasar un archivo de una a otra con solo arrastrarlo por la pantalla. También cuenta con más de 50 'apps' optimizadas para su uso en pantallas más grandes, entre las que se encuentran WhatsApp, YouTube, Spotify o Disney+. Asimismo, este dispositivo de 11 pulgadas con 4 millones de píxeles, integra en la parte frontal y en la trasera aloja una cámara de 8 megapíxeles. También incorpora tres micrófonos y cuatro altavoces para sonido estéreo, y un Chromecast, para transmitir a esta pantalla más grande el contenido del 'smartphone'. Google ha destacado la base ('dock') al que se acopla la tableta, que funciona como cargador inalámbrico pero también como altavoz. Ayuda a convertir este equipo en una pantalla inteligente al estilo Nest Hub. El Hub mode lo convierte en un marco digital con Google Fotos, y da acceso a controles del hogar inteligente y al control en manos libres con el Asistente. También es compatible con una carcasa con soporte de aluminio que permite colocar la tableta en distintas posiciones sobre una superficie llana. PIXEL 8A La tableta de Google no es el único dispositivo que llega a España, ya que también lo hará el 'smartphone' Pixel 8a, que puede reservarse este martes en la tienda de Google, con un precio que parte de los 549 euros. La última integración del catálogo de Pixel es "la mejor experiencia posible al mejor precio posible", como ha destacado la compañía, ya que ofrece a u precio más reducido (aunque en la parte alta de la gama media), las principales características de sus hermanos mayores: seguridad, inteligencia artificial y cámara. Pixel 8a, al igual que Pixel 8 y 8 Pro, llega con el chip Tensor G3 e integra el modelo de lenguaje grande Gemini nano para ejecutar funciones avanzadas de IA, como Rodea para buscar, el Asistente de llamadas, el Editor Mágico de Google Fotos y Borrador Mágico para Audio, para eliminar el ruido de fondo. Este 'smartphone' también incorporará Audio Emojis, lo que hará que tus llamadas telefónicas sean más expresivas y atractivas que antes. Con Audio Emojis, simplemente toque un emoji para activar una reacción de audio y un efecto visual. Intente usar un emoji de aplauso para aplaudir un trabajo bien hecho o el emoji de risa después de contar su mejor chiste. Está protegido con el chip Titan M2, que añade múltiples capaz de seguridad de 'hardware', e integra una red privada virtual (VPN) sin coste. Ofrece también siete años de actualizaciones, tanto de seguridad como de 'software' como de características ('drops'). Pixel 8a tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y alcanza una tasa de refresco de 120Hz. Incorpora un sistema de cámara principal con una lente de 64 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles, además de una cámara frontal de 13 megapíxeles. Este dispositivo estará disponible en los colores aloe (edición limitada) y celeste, junto a los tonos neutros Obsidiana y Porcelana, con una opción de almacenamiento interno, de 256GB.