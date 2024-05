Laura Matamoros, entre lágrimas por sus hijos, tras la aparatosa caída sufrida en 'Supervivientes'

El concurso de 'Supervivientes' se complica para Luara Matamoros que ha sufrido una fuerte caída durante esta semana que le ha obligado a apartarse de la convivencia del concurso para ponerese en manos de los médicos, que por el momento, le han pedido que siga en observación antes de tomar uan decisión sobre el futuro de su estancia en Honduras. "Fue una caída tonta que al final deribó en algo... en caliente pensaba que no era nada y en frío me empecé a marear, a partir de la cadera para abajo hinchado, no sentía las piernas... un desastre. Una mala caída" explicaba la propia Laura postrada en una cama desde el lugar donde está guardando reposo. "Toavía queda mucho carrete de Laura, si Dios quiere" añadía la concursante dejando claras sus ganas de seguir en el concurso. Durante el programa, Laura recibía un mensaje de lo más especial por el día de la madre de parte de sus hijos con el que no pdía contener las lágrimas. "Me estoy perdiendo mucho mientras estoy aquí, mi cabeza no puede más" reconocía la joven tras haber visto un vídeo de sus hijos. "Estas tonterías de la playa no me compensan, yo he venido aquí por ellos" añadía Laura tras una nueva discusión con sus compañeros a pesar de sus últimos días apartada de la convivencia. "Simepre lo he dicho, hasta el final como el Real, soy muy madridista pero no puedo con las tonterías y las injusticias" se lamentaba nuevamente entre lágrimas quedándose a la espera de conocer la decisión del equipo médico del programa sobre su continuidad.