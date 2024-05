Jugadores de Pokémon Go generan localizaciones falsas de playas en mapas reales para capturar pokémon raros como Wiglett

Algunos jugadores de Pokémon Go están utilizando la herramienta de mapas de código abierto OpenStreetMaps para agregar localizaciones de playas falsas en lugares concretos de mapas reales, de cara a hacer aparecer pokémon raros que solo se dejan ver en lugares concretos, como es el caso de los Wiglett, que solo se encuentran en las playas. El videojuego desarrollado por Niantic para dispositivos móviles se basa en la localización del usuario, así los jugadores principalmente deben buscar y capturar personajes de la saga Pokémon, que están escondidos en ubicaciones del mundo real. Una de las dificultades que presenta este título para los usuarios es el reto de encontrar y capturar todos los pokémon disponibles, ya que la compañía utiliza un sistema de biomas (paisajes bioclimáticos) con el que limita la aparición de algunos pokémon raros a lugares concretos del mundo real. Es decir, limita algunos tipos de pokémon a, por ejemplo, regiones montañosas, bosques, ciudades o zonas de playa. Asimismo, Pokémon Go utiliza OpenStreetMaps (OSM) para generar sus mapas, una herramienta similar a las aplicaciones de Google Maps o Mapas de Apple. Sin embargo, se trata de una plataforma de código abierto que está desarrollada por una comunidad autónoma de usuarios voluntarios, que colaboran en la creación de los mapas incluyendo elementos del mundo real. En este marco, tal y como han notificado recientemente algunos colaboradores en el foro de la comunidad OpenStreetMaps y ha recogido 404 Media, algunos usuarios miembros de OSM y jugadores de Pokémon Go han agregado playas falsas en localizaciones reales de los mapas para hacer aparecer pokémon raros como los Wiglett -que solo aparecen en regiones de playa- y, así poder capturarlos sin necesidad de estar en una playa real. Según han matizado, este tipo de problema se identificó por primera vez con dos usuarios ubicados en Italia. Más tarde, otros usuarios miembros del foro reconocieron este comportamiento en más lugares a nivel global, situando supuestas playas en localizaciones que realmente corresponden a campos de golf, patios residenciales o campos deportivos, entre otras localizaciones. Asimismo, dichos usuarios también han aprovechado las etiquetas que se utilizan en OSM para hacer referencia al pokémon Wiglett, de cara a impulsar la aparición de este tipo de pokémon en los lugares falsos indicados. En concreto, los Wiglett deberían aparecer en áreas etiquetadas como 'natural=playa' o 'natural=costa'. Con todo ello, los miembros y colaboradores de la comunidad OSM están corrigiendo los mapas para eliminar las localizaciones falsas. Además, han recordado que OpenStreetMap se trata de una herramienta de mapa real utilizada para distintos propósitos, incluida la respuesta a desastres y la navegación. "Por favor, solo agregue información real al mapa que sepa que es precisa", ha agregado un colaborador.