Israel confirma la muerte de un israelí-argentino durante los ataques del 7 de octubre

El kibutz de Nir Yitzhak ha confirmado la muerte de Lior Rudaeff, un hombre de 61 años con nacionalidad israelí y argentina que permanecía en la lista de secuestrados, pero que murió durante los ataques perpetrados el 7 de octubre por las milicias palestinas. Las autoridades del kibutz han compartido una fotografía de Rudaeff en su perfil de Facebook acompañada de un mensaje en el que dicen compartir el dolor que sienten ahora su mujer, Yaffa, y sus cuatro hijos, si bien no han dado más detalles al respecto. Por su parte, la Embajada de Israel en Argentina ha lamentado en la red social X la noticia. "Su cuerpo fue secuestrado y sigue en Gaza desde hace siete meses. Lior deja atrás a su esposa, cuatro hijos y nietos. En este difícil momento acompañamos a sus familiares y allegados en Argentina y en Israel", ha agregado. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas también ha señalado en un comunicado que Rudaeff "fue asesinado el 7 de octubre y que su cuerpo sigue en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.