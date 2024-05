HRW denuncia que Israel incumple las medidas decretadas por la CIJ al obstruir la entrada de ayuda a Gaza

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que Israel incumple las medidas provisionales decretadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al obstruir la entrada de ayuda humanitaria tras la toma del lado palestino del cruce de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, y el cierre del cruce de Kerem Shalom. "Cada día que las autoridades israelíes mantienen bloqueada la ayuda humanitaria, más palestinos están en riesgo de morir", ha recalcado en un comunicado el director para Israel y Palestina de la ONG, Omar Shakir. Pese a que Israel permitió antes de la toma de Rafá --y antes de que las autoridades cerrasen el pasado 5 de abril el cruce de Kerem Shalom tras un ataque con cohetes por parte de Hamás-- la entrada de un número mayor de camiones con ayuda con respecto a semanas anteriores, este aumento ha sido "modesto y no es suficiente para satisfacer" las demandas de la población gazatí. La CIJ dictó medidas provisionales en marzo contra Israel en las que le instó a adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar, "sin demora" y en coordinación con Naciones Unidas, "el suministro sin obstáculos y a gran escala" de ayuda humanitaria. "Según la ONU, el número promedio de camiones de ayuda que ingresaron a Gaza a través de los cruces de Kerem Shalom y Rafá aumentó solo 24 camiones por día en el mes siguiente a la orden: de un promedio de 162 camiones por día entre el 29 de febrero y el 28 de marzo a 186 camiones", ha precisado la ONG. Israel ha culpado de los retrasos en la distribución de la ayuda a las agencias de la ONU. HRW ha recordado que, "como potencia ocupante", está obligada "a velar por el bienestar de la población y garantizar que se satisfagan sus necesidades humanitarias". Hasta 11 trabajadores de organizaciones humanitarias entrevistados por la ONG a principios de abril en la región del Sinaí, limítrofe con Gaza, afirmaron que las autoridades israelíes estaban obstaculizando la entrada de ayuda a través de Egipto. Pese a que no hay ninguna lista de objetos prohibidos, el personal de inspección israelí "rechaza camiones enteros 'ad hoc', sin explicación ni posibilidad de apelación". Además, HRW denuncia que durante este proceso "no se permite que representantes de las agencias humanitarias estén en los puntos de control". Según ha detallado la ONG, Israel utiliza una lista publicada en 2008 para prohibir artículos "de doble uso", es decir, que se podrían utilizar también con fines militares, si bien no queda claro qué tipo de objetos podrían ser vetados. Israel rechaza, entre otros, paneles solares, motores, generadores, sistemas de filtración de agua y de oxígeno e incluso artículos almacenados en cajas de madera, independientemente de su contenido. Los trabajadores han asegurado que en caso de que un artículo sea rechazado, se le niega la entrada a todo el camión. "No es consistente. Algunos de los mismos artículos que se aprueban antes se rechazan posteriormente", ha subrayado un trabajador del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a la ONG, agregando que "es un misterio" lo de los vetos a artículos. Asimismo, los trabajadores entrevistados aseguran que los camiones cargados con ayuda a menudo esperan días o semanas para ser inspeccionados debido a la falta de personal y a las máquinas de escaneo, así como a procedimientos de inspección adicionales. Desde noviembre, las agencias presentan una lista de artículos al Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) para su aprobación. Sin embargo, incluso con el beneplácito de Israel, en muchas ocasiones son rechazados en los puntos de control.