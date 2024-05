Gallant asegura que los ataques en Rafá no acabarán hasta que Hamás sea eliminado o se libere a los rehenes

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado este martes que la operación militar en la ciudad de Rafá, en el extremo sur de la Franja de Gaza, no se detendrá hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sea "eliminado" de la zona o se libere a los rehenes capturados el 7 de octubre por la milicia palestina. "Ayer ordené a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que entraran en la zona de Rafá, tomaran el cruce y llevaran a cabo sus misiones. Esta operación continuará hasta que eliminemos a Hamás en la zona de Rafá y en toda la Franja de Gaza, o hasta que regrese el primer rehén", ha manifestado. Gallant, que se ha desplazado hasta el sur de la frontera con Gaza para realizar una visita a las tropas allí desplegadas, ha recalcado que las operaciones militares israelíes tiene como objetivo "atacar y matar a quienes asesinaron a nuestros hijos", un aspecto que, considera, "debería ser bien recordado". De hecho, el dirigente israelí ha incidido en que, precisamente desde Rafá, salieron algunos de los milicianos palestinos que el 7 de octubre asaltaron varios kibutz del suroeste de Israel, según recoge el diario local 'The Times of Israel'. "Estamos dispuestos a hacer concesiones para (liberar) a los rehenes, pero si esta opción no está disponible, profundizaremos la operación", ha advertido Gallant, incidiendo en que los ataques israelíes se extenderán "por toda la Franja, en el sur, en el centro y en el norte". "Hamás solo entiende de fuerza, por lo que intensificaremos nuestras acciones, y la presión militar resultará en que aplastaremos a la organización Hamás", ha zanjado. Las FDI han tomado este martes la parte palestina del paso de Rafá escasas horas después de que las autoridades israelíes acordaran seguir adelante con sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza, a pesar de que Hamás había informado en la víspera que había aceptado las condiciones de una propuesta de alto el fuego presentada por Qatar y Egipto.