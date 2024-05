Elsa Pataky, Rosalía, Shakira o Jennifer López. Derroche de glamour en la Met Gala 2024. ¡Los mejores looks!

Como cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se ha convertido en la capital mundial del glamour, la elegancia y -para qué negarlo- la extravagancia gracias a la Met Gala, el evento más esperado del año para todos los que aman la moda y disfrutan con las alfombras rojas en las que las celebrities, con sus mejores galas, desfilan por decenas. Tan solo comparable (aunque para algunos ni eso) a los Oscar o a los Grammy, la gala del Met es una fantasía en la que los diseñadores más exclusivos sorprenden con sus propuestas más arriesgadas, inesperadas y espectaculares, convirtiendo la escalinata del Met -en pleno corazón de Manhattan- en una de las pasarelas más codiciadas y aplaudidas del mundo. Volúmenes, brillos, transparencias, excesos y flores es lo que hemos en esta edición, cuya temática está dedicada a 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' ('Bellas durmientes: el despertar de la moda'), título de la próxima exposición del Instituto del Traje. Y su dress code, pura fantasía, estaba basado en 'El Jardín del Tiempo', cuento de 1962 del escritor de ciencia ficción J.G. Ballard. Un 'código de vestimenta' que ha dejado volar la imaginación de actrices, modelos y cantantes y nos ha dejado literalmente sin palabras con los espectaculares looks de algunas de las asistentes: Jennifer López, Zendaya, Elsa Pataky, Penélope Cruz, Dua Lipa, Rosalía, Demi Moore, Nicole Kidman, las hermanas Kardashian o Gigi Hadid han acaparado todos los flashes en una de las Met Galas más concurridas de la historia. Hablando de los mejores looks de la noche, no podemos pasar por alto la de los anfitriones de esta edición. Chris Hemsworth, JLo, Zendaya, Bad Buddy, el director creativo de Loewe Jonathan Anderson, y Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok, que han acompañado al 'alma' de esta gala y a la auténtica 'reina de la mod'a en Estados Unidos, Anna Wintour, editora jefe de la revista Vogue. ¡Los estilismos más comentados! Elsa Pataky. Ejerciendo de 'consorte' del protagonista de Thor y convertidos en la gran pareja de la noche, la actriz española ha arrasado en su debut en la Met Gala. Y no solo por su derroche de amor con Chris Hemsworth -guapísimo con un traje color crudo de Tom Ford con la camisa desabrochada- sino por su espectacular look con el que parecía la reina de las hadas. Un ajustado vestido dorado semitransparente confeccionado en tela de malla que dejaba a la vista un body al tono. Un diseño largo de manga larga y cuello redondo que ha completado con corona y sandalias de taconazo también en dorado, recogiendo su melena en una trenza lateral con la que ha puesto la guinda a su estilismo de fantasía. Jennifer López. Sencillamente deslumbrante. La artista, sin Ben Affleck, ejerció de perfecta anfitriona con un vestido sublime de Schiaparelli diseñado especialmente para ella. Un modelo repleto de brillos, pedrería y transparencias con detalle joya tridimensional en el escote tipo palabra de honor y una preciosa cola en forma de flor. De nuestras favoritas. Zendaya. Otra de las madrinas de esta edición tampoco ha defraudado. La actriz ha desfilado por la escalinata del Met con dos diseños; el primero, una ensoñación surrealista de Maison Margiela X John Galliano confeccionado en organza negra y azul eléctrico a franjas con bustier verde, una voluminosa flor en el hombro y corte sirena. Su excesivo maquillaje, la guinda a un nuevo acierto de la protagonista de 'Euphoria' en la gran cita de la moda. Shakira. En su mejor momento y con Gerard Piqué completamente olvidado, la colombiana ha asistido por primera vez a la Met Gala, ¡y ha arrasado! Su elección, un precioso diseño rojo pasión de Carolina Herrera creado por Wes Gordon con el que ha acaparado todos los flashes. Escote corazón, detalle cut out en la zona de los costados, abertura infinita en la pierna y una columinosa capa con mangas abullonadas impresionante que la ha convertido en una de las más elegantes de la velada. Anna Wintour. No podemos olvidarnos de la directora de Vogue Estados Unidos, que ha apostado por una elegancia sencilla y sobria con un total look de Loewe formado por un vestido largo blanco con bordados florales y un abrigo negro con jardín de flores en colores amarillo y rojo. Rosalía. Alejada de los estilismos llamativos y casual que suele lucir en su día a día, la 'Motomami' ha enamorado con un elegantísimo dos piezas negro de Dior compuesto por un cuerpo tipo bustier palabra de honor con efecto plepum con una larga cola y falda lápiz de talle alto con un pequeño cinturón marcando cintura. La guinda al mejor look que le hemos visto nunca, un favorecedor tocado negro de redecilla que cubría todo su rostro y con el que estaba glamourosa a más no poder. Gigi Hadid. La top model ha derrochado dulzura con un delicado vestido blanco con cuerpo tipo corsé, escote bardot y falda voluminosa con flores amarillas y verdes bordadas y miles de cuentas de cristales. Un diseño de Thom Browne que ha llevado más de 500 horas de trabajo artesanal. Karol G. Otra que debutaba en la Met Gala y que ha arrasado con su elección, apostando por un diseño de Marc Jacobs repleto de pedrería con cuerpo bustier, cadera estructurada y falda tipo sirena en color nude, convirtiéndose en una elfa de agujas puntiagudas y detalle joya en la cabeza al más puro estilo Cate Blanchett en 'El señor de los anillos'. Sarah Jessica Parker. La protagonista de 'Sexo en Nueva York' ha escogido un vestido de Richar Quinn en color nude con bordados vegetales brillantes y llamativa falda midi en volumen, y un espectacular tocado de Philip Treacy. Dua Lipa. La cantante, un tanto gótica y alejada de los colores neutros y dorados de muchas de las invitadas, nos dejó sin palabras con un arriesgado y sensual diseño de Marc Jacobs con encajes, transparencias, plumas y detalles cut out en diferentes zonas de su cuerpo. No acertó. Emily Ratajkowski. La modelo presumió de figura y dejó a más de uno sin habla con un espectacular y ajustadísimo diseño tipo 'naked dress' con escote pronunciado en la espalda, transparencias, brillos y falda tipo sirena. Lana del Rey. Puro exceso, la cantante se convirtió en una especie de 'árbol' humano con un estructurado diseño transparente con raíces en color marrón de Alexander McQueen. Kim Kardashian. Incondicional de la gala -al igual que sus hermanas Kendall y Kylie Jenner- ha lucido un diseño de Maison Margiela por John Galliano formado por un ajustado corsé y falda metalizada que ha combinado con una chaqueta corta en color gris perla. Kendall Jenner. La top model ha lucido un Givenchy vintage de 1999 con el que ha derrochado elegancia. Un diseño negro con pedrería bordada, escote en pico y abertura en la zona del viente con el que estaba sencillamente deslumbrante. Kylie Jenner. Le hermana de Kim Kardashian se ha desmarcado del dress code de la noche con un sofisticado diseño en color blanco roto con escote palabra de honor en pico, cuerpo ajustado y cola con maxi volumen.