El PP llamará a los socios de Sánchez porque hay "razones de sobra" para que Sánchez comparezca por el 'caso Koldo'

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, considera que hay "razones de sobra" para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en el Pleno de la Cámara Baja para explicar el llamado 'caso Koldo' y ha dicho que no "entendería" que se opusieran a esa petición de comparecencia que ha registrado el PP. Por eso, ha dicho que su partido hablará con "todos los grupos" para ver "cuál es el posicionamiento de cada uno de ellos". El PP registró el pasado viernes esa petición de comparecencia, después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara esa iniciativa ante sus diputados y senadores por la "ausencia de explicaciones" de "un presidente acorralado por la presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno", en alusión a la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Mesa del Congreso, que se ha reunido este martes, ha calificado el escrito del Grupo Popular pero habrá que esperar a una próxima reunión de la Junta de Portavoces --aún si fecha al no haber sesión plenaria la próxima semana-- para que se decida si prospera o no esa petición de los 'populares'. DICE QUE ESTÁN ESPERANDO EXPLICACIONES DESDE FEBRERO En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha asegurado que desde el mes de febrero están "esperando a que desde el Gobierno se den explicaciones a lo que ha sucedido con la trama de corrupción económica que salpica a todo el Gobierno, a distintos ministerios, a varias CCAA gobernadas por el Partido Socialista y que además tiene ramificaciones", aludiendo al 'caso Delcy' y "los posibles vínculos de la esposa del presidente con empresas". Por eso, Tellado ha dicho que "todos los grupos estarán interesados en que Pedro Sánchez comparezca" en el Pleno del Congreso. "No entendería que desde los grupos de la oposición quieran que el presidente del Gobierno no se someta al control de la Cámara. Entiendo que todos entenderán que hay razones de sobra para que esa comparecencia se dé con normalidad democrática", ha apostillado. En este sentido, el dirigente del PP ha confirmado que su partido hablará "con todos los grupos" para saber "cuál es el posicionamiento de cada uno de ellos". Fuentes del PP han señalado después que la próxima semana "profundizarán en esas conversaciones" y han añadido que Sánchez tiene "muy difícil" no dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Los 'populares' ya han avisado estos días que si sus socios le "protegen", tendrá que rendir cuentas en la comisión de investigación del 'caso Koldo' creada en el Senado, una cámara en la que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. "Si Pedro Sánchez continúa sin ofrecer explicaciones a los ciudadanos de forma voluntaria, tendrá que hacerlo obligatoriamente ante la comisión de investigación constituida en el Senado", ha reiterado Tellado. LAS DUDAS TRAS LA COMPARECENCIA DE ÁBALOS Asimismo, tras la comparecencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos en esa comisión del Senado, Tellado se ha preguntado quién estaba al tanto de las actividades de su exasesor, Koldo García y el exasesor de Globalia, Víctor de Aldama, después de que Ábalos declarase que no tenía conocimiento de sus negocios. "Si no era Ábalos, ¿quién era? Eso es lo que todavía no sabemos y lo que tendremos que dilucidar", ha afirmado el portavoz del Grupo Popular, para añadir que se "sabrá toda la verdad" y que "nadie tenga ninguna duda".