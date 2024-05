El PP critica que siga Puente, un "difamador profesional": "España no cumple los estándares de países del entorno"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado este martes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como un "difamador profesional", siga formando parte del Gobierno de España y no haya sido cesado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. A su entender, "lamentablemente España no cumple los estándares de países del entorno". Precisamente este martes Puente ha reconocido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que si hubiera sabido la repercusión que tuvieron sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, --insinuando la "ingesta de sustancias"-- no las habría dicho. Dicho esto, el ministro ha dado por zanjado el asunto y ha apostado por cambiar "de tercio". Tellado ha asegurado que "en cualquier país democrático" Puente habría sido "cesado de forma inmediata" tras esas declaraciones. "Lamentablemente España no cumple los estándares democráticos de países de nuestro entorno y por eso Puente es el ministro favorito de Sánchez. Es el difamador profesional, se dedica a caldear la escena política, a lanzar cortinas de humo", ha manifestado. Dicho esto, ha aludido a la avería en Cercanías en Madrid este lunes para echarle en cara al ministro que no se "ocupe" ni se "preocupe" de los asuntos que afectan a su Departamento. "Es el ministro más ausente de las responsabilidades que le toca gestionar y lamentablemente ha causado un daño a las relaciones internacionales de España con Argentina que desde luego no es razonable", ha añadido. PIDE AL PSOE QUE USE "EXCUSAS MÁS TRABAJADAS" Dicho esto, el portavoz parlamentario de los 'populares' ha reiterado que en "una democracia moderna, en una democracia madura" Puente habría tenido que "dimitir cinco minutos después de haber hecho aquellas declaraciones". Además, ha pedido al PSOE que "emplee excusas más trabajadas" porque Puente hizo esas declaraciones sobre Milei "en un acto publico" y delante de medios de comunicación. A su entender, las justificaciones del Partido Socialista no hacen más que "implicar en ese inmenso error a todo el PSOE". "Lamentamos que el ministro Albares tampoco haya estado a la altura de las circunstancias", ha finalizado Tellado.