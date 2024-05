El fuego se adueña de los bosques tropicales húmedos de África

El número de incendios en los bosques tropicales húmedos de África occidental y central se duplicó en 18 años, particularmente en la cuenca del Congo. Según el primer análisis a gran escala de los patrones de incendios, publicado en Geophysical Research Letters, los aumentos se deben principalmente a las condiciones cada vez más cálidas y secas y al impacto humano en los bosques, incluida la deforestación. Según el estudio, es probable que continúe el aumento de los incendios forestales dadas las proyecciones climáticas actuales. Según la investigación, dado que los incendios aumentan en otros bosques históricamente húmedos, como el noroeste del Pacífico de EE. UU. y el Amazonas, ya no se pueden ignorar los incendios forestales húmedos. Los científicos saben desde hace décadas que los bosques húmedos de África occidental y central sufren incendios, pero como los incendios tienden a ser mucho más pequeños que sus homólogos en los bosques secos y las sabanas, se ha realizado relativamente poca investigación sobre los incendios forestales tropicales de África. Esto ha generado incertidumbre sobre dónde y cuándo arden, qué los exacerba y cómo podría cambiar eso en respuesta al cambio climático. "Históricamente, los científicos no han considerado que el fuego sea una parte importante de los bosques tropicales húmedos, pero en las últimas décadas ha habido trabajos en el Amazonas que han sugerido lo contrario", dijo en un comunicado Michael Wimberly, ecólogo de la Universidad de Oklahoma que dirigió el estudio. "Necesitamos empezar a pensar en los bosques húmedos como susceptibles a los incendios y considerar los incendios como un impacto importante del cambio climático en los bosques tropicales". BOSQUES MÁS SECOS, INCENDIOS FRECUENTES Investigaciones anteriores sobre incendios en bosques tropicales húmedos de África generalmente se han centrado en áreas relativamente pequeñas o han utilizado conjuntos de datos que no eran representativos de todo el sistema forestal. El nuevo estudio es la primera evaluación integral de los patrones de incendios en los bosques húmedos africanos, que en su mayoría son provocados por humanos. Los investigadores utilizaron imágenes satelitales para rastrear los incendios activos desde 2003 hasta 2021 en África occidental y central, incluida la cuenca del Congo. Los investigadores encontraron un aumento inequívoco en la frecuencia de los incendios con el tiempo. Los mayores aumentos se produjeron en los bosques de tierras bajas del noroeste del Congo, donde hubo 400 incendios activos más por cada 10.000 kilómetros cuadrados al año, en 2021 en comparación con 2003. En la mayor parte de la cuenca del Congo, las densidades de incendios activos generalmente se duplicaron durante el periodo de estudio. Las áreas con rápida pérdida de bosques o deforestación también experimentaron más actividad de incendios. La deforestación está asociada con altos niveles de actividad humana y fragmenta los bosques restantes, aumentando la longitud de los bordes expuestos donde arden la mayoría de los incendios. El borde de un bosque tiene un microclima más seco y más especies invasoras que los bosques interiores, lo que lo hace más susceptible a los incendios. Los investigadores también compararon la ocurrencia de incendios con los patrones climáticos y encontraron asociaciones claras entre los incendios, las altas temperaturas y el déficit de presión de vapor, que es un indicador del estrés hídrico de las plantas. Encontraron una relación particularmente fuerte durante el "súper El Niño" de 2015-2016, que trajo condiciones anómalas de calor y sequía al África tropical. "Me sorprendió lo fuerte y clara que fue la señal climática", dijo Wimberly.