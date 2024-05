El fotoperiodista colombiano Federico Ríos, entre los finalistas del Premio Pulitzer

Nueva York, 6 may (EFE).- El fotoperiodista colombiano Federico Ríos fue seleccionado entre los finalistas a los prestigiosos Premios Pulitzer en la categoría relativa al mejor reportaje internacional por su cobertura migratoria -junto a la reportera Julie Turkewitz- sobre el Tapón del Darién para The New York Times.

La junta de estos galardones, perteneciente a la Universidad de Columbia (Nueva York), desveló este lunes el nombre de los finalistas en sus apartados periodísticos, así como en las categorías artísticas, y se refirió al trabajo de Ríos como una labor "inmersiva y ambiciosa del purgatorio migratorio" que se vive en el enclave selvático entre Colombia y Panamá.

El también documentalista competía por el premio con la redacción de The Washington Post y su investigación sobre el Ejecutivo de Narendra Modi en la India, que desplegó su poder en redes sociales para "fomentar el odio y presionar a gigantes tecnológicos estadounidenses para que se plegasen a su Gobierno", según la Junta.

Sin embargo, fue la otra cabecera finalista, The New York Times, la que se impuso en este apartado por su cobertura del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre y de la letal contraofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Ríos, fotoperiodista independiente, trabaja habitualmente en el tema migratorio junto a Turkewitz, encargada de la oficina andina de The New York Times, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana.

Sus proyectos junto a Turkewitz nominados a la 108 edición del Pulitzer incluyen piezas tituladas en español como: '¿Un billete a Disney? Los políticos cobran millones por enviar inmigrantes a EE.UU'; 'Estados Unidos los dejó atrás. Cruzaron una jungla para llegar aquí de todos modos'; 'Ella hizo caso de la advertencia de Biden a los inmigrantes. ¿Se arrepentirá?', todos para The New York Times.

Ríos, que ha documentado el flujo migratorio en la selva del Darién por mucho tiempo, tiene más de 10 años de experiencia como fotoperiodista y su trabajo -especializado en temas sociales de América Latina- se publica regularmente en medios y publicaciones internacionales.

Entre su trabajo independiente se destaca, entre otros proyectos, que en 2012 logró acceso a las filas de la FARC, cámara en mano, logrando retratar los rostros desconocidos de los guerrilleros.

El colombiano ha publicado dos libros con su material fotográfico: 'El camino del cóndor' (2012) y 'Fiestas de San Pacho, Quibdó' (2013).

También ha ganado premios como el Visa Pour L'image y el POY Latam 2023. EFE

