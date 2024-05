El COE y los finalistas de OT presentan 'La Gravedad', la canción del equipo español para los Juegos Olímpicos

Los finalistas de la última edición de Operación Triunfo, Juanjo, Lucas, Paul Thin, Martin, Ruslana y Naiara, han presentado este martes en el Auditorio Goyeneche de la sede del Comité Olímpico Español (COE) la canción 'La Gravedad', el tema compuesto por ellos durante el 'talent show' y que acompañará al equipo olímpico español en los Juegos Olímpicos de París 2024. 'La Gravedad', que surge como una iniciativa de la entidad olímpica, a la que se unieron Santander SMusic y Universal, busca capturar "la determinación, la pasión y el espíritu luchador que caracteriza a los deportistas que representarán a España" y espera transmitir "un mensaje de unidad, fuerza y esperanza". En el acto, los cantantes interpretaron la canción que acompañará a la delegación española en París. "Ver los Juegos Olímpicos con mi familia cada cuatro años y ahora estar, de alguna manera, allí con los deportistas, es algo muy bonito. Estamos muy contentos de acompañarlos", indicó uno de los intérpretes, Paul Thin. Por su parte, Juanjo confesó que esta oportunidad es "otro de los regalos" que les ha dado Operación Triunfo. "Estar apoyando a todos los deportistas españoles, que son un ejemplo para seguir por su lucha, superación y retos que se acaban consiguiendo, es un sueño más cumplido", manifestó. Naiara, ganadora de esta edición, señaló que este proyecto es "una experiencia única y emocionante". "Dudo que pueda repetirla en mi vida", apuntó. "Participar en el videoclip del COE ha sido una experiencia muy diferente y divertida. Hemos conocido a deportistas muy buenos y hemos podido ver cómo se compagina música y deporte. Me siento orgulloso y feliz de haber formado parte de este proyecto", añadió Martin. Mientras, Ruslana explicó que ha sido "una enorme experiencia". "A través de la música hemos podido transmitir el espíritu de un equipo", aseguró. "Participar en esta canción es algo muy especial. En mi país, Uruguay, somos muy aficionados al deporte y he seguido toda mi vida los Juegos Olímpicos. Y participar ahora en esta canción apoyando a España, país que me abrió las puertas, es un orgullo", indicó Lucas. El presidente del COE, Alejandro Blanco, se congratuló de poder "juntar la música, que da la fuerza para esforzarte día a día, con el deporte". "Música y deporte, dos actividades que pueden cambiar el mundo porque cambian a las personas", afirmó. "Los deportistas y los cantantes hacéis una simbiosis perfecta. Os unen los sueños, proyectos, ilusiones y la fuerza que tenéis para levantaros, para afrontar cada día la vida. Habéis encontrado algo a lo que aferraros y que os hace vivir la vida de una forma diferente. Afrontamos los Juegos con deporte y música. Dos lenguajes universales que nos inspiran, nos levantan y nos impulsan", continuó. También estuvo presente en el acto el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que aseguró que "toda España va a sentir 'La Gravedad' como propia. Vamos a vibrar con ella como vuestros fans vibran con vosotros cuando estáis sobre el escenario", subrayó. Además, Uribes señaló que "ser número uno es muy difícil". "En la música en el deporte o en cualquier ámbito. Por eso es tan importante el camino y cómo lo recorremos. Los valores que se van adquiriendo. Siempre es mejor buscar aquello que nos une. Y nos une una ilusión común, representar con orgullo a España y desempeñar un gran papel en los Juegos Olímpicos", añadió. "Tenéis un denominador común, que es el grupo, el equipo. También en el deporte español nuestra fuerza es la unión. Queremos demostrar de nuevo que el deporte español es una historia de éxito, pero también de sentimiento compartido. Os deseo lo mejor para la intensa gira por España de este verano y también para el futuro", deseó a los cantantes. 'La Gravedad' ha sido producida por DJ Nano y Juan Figols y el videoclip se grabó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en el Consejo Superior de Deportes. Este miércoles, la canción estará disponible en todas las plataformas digitales.