EEUU estima que la toma de Rafá se enmarca dentro de una "operación limitada" por parte de Israel

Estados Unidos ha estimado que la toma de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, por parte de Israel se enmarca dentro de una "operación limitada", puesto que el Ejército israelí no ha entrado en las zonas en las que ha decretado un desplazamiento de la población. "Esta operación militar que lanzaron anoche tenía como objetivo únicamente el cruce de Rafá. No se trataba de una operación en estas zonas civiles que habían ordenado evacuar. Seguiremos dejando claro que nos oponemos a una significativa operación militar", ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. En este sentido, la Administración Biden ha determinado que Israel no ha iniciado una operación a gran escala. "Pero, por supuesto, eso depende de lo que venga después", ha agregado, sin precisar si Washington cambiará su posición si Israel finalmente decide lanzar una ofensiva mayor. Preguntado por la muerte de varios niños desde la "operación limitada" lanzada por Israel, Miller ha subrayado que "cada muerte, si es especialmente de niños, es una tragedia, ya sea en Rafá o en cualquier otro lugar". Por otro lado, ha precisado que el cierre del cruce de Kerem Shalom, así como el cierre de Rafá, "retrasan la entrega de ayuda humanitaria", si bien ha recordado que el primero fue cerrado tras ser bombardeado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Miller también ha resaltado que "es un objetivo legítimo tratar de privar a Hamás" de los ingresos que obtiene a través del cruce de Rafá para sus actividades terroristas. "Se podría encontrar otra manera de abrir ese cruce sin que Hamás sea quien controle el lado de Gaza y recaude ingresos, algunos de ellos ilícitos", ha sentenciado. Hamás anunció el lunes que aceptaba los términos de un acuerdo para un alto el fuego propuesto por Qatar y Egipto, si bien más tarde las autoridades israelíes no accedieron a sellar el pacto al considerar que no cumplía con sus demandas. Horas después de esto hechos, el Ejército israelí tomó el paso de Rafá, en el sur de la Franja.