Edin Terzic: "Hemos devuelto al Borussia Dortmund la capacidad de soñar"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha asegurado que con el pase a la final de la Liga de Campeones, logrado tras ganar también en París al PSG en el partido de vuelta de semifinales (0-1), han devuelto a los aficionados "la capacidad de soñar", y ha afirmado que las "pequeñas cosas" que marcan las eliminatorias han estado de su "lado" en los dos encuentros. "Es genial, es muy difícil explicarlo en palabras. Ha sido un logro increíble, especialmente después de una dura temporada la campaña pasada. Tuvimos momentos muy difíciles y hoy le hemos dado algo grande a nuestros aficionados, hemos devuelto la capacidad de soñar, por eso estoy tan feliz esta noche", declaró tras el partido. En este sentido, el técnico alemán recordó cómo les apoyaron sus seguidores el año pasado. "Estuvieron ahí con nosotros, nos mostraron mucho consuelo y mucho amor en un momento muy difícil. Y hoy pudimos devolvérselo un poco, devolver un poco de fe, dejar que el sueño siga vivo. Y sí, ahora nos iremos todos juntos a Londres y luego haremos todo lo posible para traer el trofeo a casa", indicó. "Es muy importante para nosotros haber llegado a la final, pero ahora también sabemos que queremos lograr más y todavía queda un camino difícil por recorrer. Por supuesto, habíamos imaginado que nuestra temporada en la Bundesliga iba a ser más exitosa. Me encontré con muchos paralelismos antes de las semifinales, pero hubo uno del que aún no hemos hablado. Creo que la última vez que estuvimos en Wembley también estábamos a 25 puntos de los líderes de la liga, y cuando ganamos en el 97 también", continuó. Sobre el PSG, explicó que tenían claro que iban a "usar el poder que tienen ofensivamente para llegar a la final". "Ese era el gran objetivo. Y sí, perdieron el partido de ida por muy poco, con el resultado más reñido imaginable. Creo que habrán notado que hoy parecíamos muy confiados", expuso. "Resistimos contra un equipo sobresaliente, y eso nos hace sentir orgullosos. Y, sin embargo, también sabemos que si hubiéramos jugado este partido diez veces, probablemente no lo habríamos ganado las diez. A este nivel, son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, y logramos tener de nuestro lado las pequeñas cosas en estos dos partidos", manifestó. En otro orden de cosas, habló de la actuación de los dos supervivientes de la final de 2013: Mats Hummels, autor del gol de este martes, y Marco Reus, que dejará el Dortmund a final de temporada. "Marco tuvo la suerte de estar en la final de la Liga de Campeones en Wembley en su primera temporada en el Borussia Dortmund y ahora nuevamente en su última temporada en el Borussia Dortmund. Hemos cerrado el círculo", advirtió. "Ambos han desempeñado un papel muy importante, no sólo hoy, sino también en el éxito que hemos tenido en los últimos años. Ambos fueron muy influyentes. Mats juega todos los partidos, el hecho por sí solo demuestra lo importante que es para nosotros, y hoy jugó un gran partido. Con Marco fue realmente una decisión difícil", dijo sobre el hecho de que empezase desde el banquillo. Por último, Terzic bromeó sobre a qué equipo, Real Madrid o Bayern de Múnich, prefiere en la final. "Lo primero que quiero es un buen partido. Y si soy un poco egoísta, quizás pediría seis tarjetas rojas. Pero por lo demás, está fuera de nuestras manos. No importa contra quién juguemos, será un partido extremadamente difícil. Pero es sólo un partido y a un partido todo es posible, lo hemos demostrado", concluyó.