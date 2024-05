Disney pierde 18,5 millones entre enero y marzo, pero gana dinero por primera vez con el 'streaming'

El gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento The Walt Disney Company se anotó pérdidas de 20 millones de dólares (18,5 millones de euros) entre los meses de enero y marzo, segundo trimestre fiscal para la empresa, en contraste con el beneficio neto atribuido de 1.271 millones de dólares (1.180 millones de euros) contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía, que logró su primer resultado positivo en el negocio de 'streaming' de las plataformas Disney+ y Hulu. La multinacional del ratón Mickey precisó que sus cuentas del segundo trimestre asumieron un cargo de 2.052 millones de dólares (1.905 millones de euros) debido a deterioros del fondo de comercio relacionados con Star India y cadena de televisión convencional. De este modo, Disney destacó que su resultado operativo entre enero y marzo registró un crecimiento anual del 17%, hasta 3.845 millones de dólares (3.570 millones de euros), incluyendo un avance del 72% en el resultado del área de entretenimiento, con 781 millones de dólares (725 millones de euros) y del 12% en el de experiencias, que incluye los parques de ocio de la compañía, con 2.286 millones de dólares (2.122 millones de euros). De su lago, el segmento deportivo reportó un resultado de 778 millones de dólares (722 millones de euros), un 2% menos. En concreto, dentro de la división de entretenimiento, el negocio de televisión convencional vio caer un 22% el resultado operativo, hasta 752 millones de dólares (698 millones de euros), mientras que el segmento directo al consumidor, que engloba la actividad de las plataformas de 'streaming' Disney+ y Hulu, registró su primer resultado positivo al ganar 47 millones de dólares (44 millones de euros), frente a las pérdidas de 587 millones de dólares (544 millones de euros) del año anterior. "El negocio de entretenimiento directo al consumidor fue rentable en el segundo trimestre", destacó la multinacional, que, si bien anticipa unos resultados "más suaves" del segmento en su tercer trimestre fiscal, sigue confiando en que sus negocios de 'streaming' combinados "sean rentables en el cuarto trimestre y sean un importante motor de crecimiento futuro para la compañía", con mayores mejoras en la rentabilidad en el año fiscal 2025. La multinacional atribuyó la mejoría de los resultados del segmento de 'streaming' al aumento de los ingresos por suscriptores debido a la subida de las tarifas y el aumento en el número de abonados, así como por los menores costes de distribución y mayores ingresos publicitarios. Entre enero y marzo, Disney+ ganó 6,3 millones de suscriptores, hasta 117,6 millones de usuarios de pago, mientras Hulu sumó 0,5 millones de abonados, hasta 50,2 millones. Asimismo, los ingresos mensuales medios por usuario de pago de Disney+ aumentaron un 6%, hasta 7,28 dólares. No obstante, el negocio combinado de 'streaming', que además de Hulu y Disney+ incorpora los datos de ESPN+, cerró el trimestre con pérdidas operativas de 18 millones de dólares (16,7 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 659 millones de dólares (612 millones de euros) del mismo trimestre del ejercicio precedente. A nivel del conjunto de la multinacional, los ingresos de Disney en el trimestre aumentaron un 1,2% en comparación con el mismo intervalo del año anterior, hasta 22.083 millones de dólares (20.502 millones de euros), incluyendo un retroceso del 5% en los ingresos del negocio de entretenimiento, con 9.796 millones de dólares (9.094 millones de euros). De su lado, la cifra de negocio del negocio de experiencias en el segundo trimestre fiscal aumentó un 10%, hasta 8.393 millones de dólares (7.792 millones de euros), mientras que en el área de deportes los ingresos sumaron 4.312 millones de dólares (4.003 millones de euros), un 2% más. De este modo, en su primer semestre fiscal, Disney contabilizó un beneficio neto atribuido de 1.891 millones de dólares (1.756 millones de euros), un 25,8% menos que un año antes, mientras que la cifra de negocio aumentó apenas un 0,7%, hasta 45.632 millones de dólares (42.365 millones de euros). Los ingresos del segmento de entretenimiento en el semestre sumaron 19.777 millones de dólares (18.361 millones de euros), un 6% menos, mientras que la facturación del negocio de experiencias alcanzó los 17.525 millones de dólares (16.270 millones de euros), un 8% más, y la facturación del área de deportes sumó 9.147 millones de dólares (8.492 millones de euros), un 3% más. "Nuestros resultados fueron impulsados en gran parte por nuestro segmento de experiencias, así como por nuestro negocio de streaming", declaró Robert Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company, quien subrayó que la compañía sigue en camino de lograr rentabilidad en sus negocios de 'streaming' combinados en el cuarto trimestre. Asimismo, como resultado del desempeño en el segundo trimestre, Disney ha revisado al alza su objetivo de crecimiento del beneficio por acción ajustado hasta el 25%, mientras que sigue en camino de generar aproximadamente 14.000 millones de dólares (12.997 millones de euros) en efectivo proporcionado por las operaciones y más de 8.000 millones de dólares (7.427 millones de euros) de flujo de caja libre en el ejercicio fiscal en curso.