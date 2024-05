Díaz pide ejemplaridad tras la polémica de Puente y el Gobierno argentino: el conflicto es lo que quiere la derecha

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que desde el Gobierno tienen que ser "ejemplares" tras el conflicto entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ejecutivo argentino, en tiempos en los que la derecha hace del "conflicto y el jaleo" su única forma de hacer política. Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras ser preguntada por las declaraciones de hoy de Puente, quien ha admitido que si hubiera sabido la repercusión que tuvieron sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, no las habría dicho, al tiempo que ha dado por zanjado el asunto y ha apostado por cambiar "de tercio". En este sentido, Díaz ha destacado que un deber fundamental de los políticos es "respetar las instituciones" y principios fundametales como la libertad de expresión "Creo que en estos tiempos en los que la derecha hace del conflicto y del jaleo su única forma de hacer política, me parece que nosotros más que nunca tenemos que ser ejemplares y hacer lo que estamos haciendo, que es gobernar, tener calma, serenidad y respetar las instituciones". Es más, ha reafirmado que no va a entrar en el "escarnio y el combate polarizado" con la derecha y extrema derecha, pues está convencida de que el 'Y tú más' solamente "nutre" a los conservadores y es lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere que hagan. URGE RECONOCER A PALESTINA COMO ESTADO Cuestionada sobre el reconocimiento del Estado palestino, que ella misma pidió que se aprobara hoy en el Consejo de Ministros, Díaz se ha mostrado convencida de que se hará pronto y piensa que la situación en Gaza hace necesarias más medidas, sin entrar en detalle. La también vicepresidenta segunda ha denunciado que Israel está "asesinando diariamente niños palestinos" y acomete una "vulneración flagrante" del derecho internacional con su ofensiva en Gaza, cuyo último episodio es el bombardeo en Rafá, mientras la comunidad internacional está "inmóvil". "Desde Sumar somos clarísimas y con urgencia queremos que llegue cuanto antes el reconocimiento del Estado palestino al Consejo de Ministros. Queríamos que fuera hoy, pero seguramente llegará pronto", ha remarcado para agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los esfuerzos internacionales que ha desplegado para reconocer a Palestina como estado. PISARELLO: ROMPER RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON EMPRESAS El diputado de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha señalado en rueda de prensa previa que la actuación del Gobierno no se debe limitar solo al reconocimiento del Estado palestino. Tras dar su apoyo a las protestas estudiantiles contra la ofensiva de Israel, ha alertado a los gobiernos occidentales que no cabe la "indiferencia" ante la situación del pueblo palestino y aboga, en el caso de España, por suspender todo comercio de armamento con Israel y romper relaciones con las instituciones y empresas israelís que contribuyen con la "masacre" en Gaza. "Netanyahu tiene que pagar un precio que le haga reconsiderar esta política criminal y avanzar hacia la paz", ha finalizado el parlamentario de Sumar.