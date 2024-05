Carvajal: "Ancelotti cada vez está más miedoso"

Madrid, 7 may (EFE).- Dani Carvajal exhibió confianza y tranquilidad antes de encarar la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, ante el Bayern Múnich, y bromeó con los nervios y "miedo" que siente su técnico, Carlo Ancelotti, el día de un partido grande, al afirmar que el técnico italiano "cada vez está más miedoso".

El nerviosismo que confesó siente 'Carletto' en el día del partido, contrastó con la seguridad de Carvajal. "El míster cada vez está más miedoso, es normal. Estás a un partido de disputar otra final, te enfrentas a un gran rival pero yo, desde mi experiencia, intento disfrutar de cada entrenamiento, de cada concentración", dijo en rueda de prensa.

"Estoy deseando que llegue la cena de esta noche con el equipo para ver la otra semifinal. Estoy deseando disfrutar esto que no sabes cuándo acaba. La semana pasada viajé sin poder jugar y tenía la sensación de alegría por disfrutar cada detalle. Mañana me quiero liberar y no gastaré energía en los nervios previos", añadió.

Carvajal, ausente por sanción en la ida en Múnich, resaltó la motivación con la que el Real Madrid encara el partido, sin dejarse llevar por la euforia que puedan sentir en el ambiente tras ganar LaLiga con cuatro jornadas por disputarse.

"Una vuelta de semifinales en tu estadio, con tu gente, poco más hay que decir. La propia motivación del partido hace que tu nivel de atención sea máximo. Tenemos enfrente un grandísimo rival, un histórico al que intentaremos sobrepasarles para alcanzar la final de Wembley", aseguró.

"Euforia lógicamente hay porque estamos haciendo un gran año. Únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa. Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y lo sabemos en el vestuario, en la calle los madridistas nos felicitan y nos dan mucho ánimo para eliminar al Bayern y soñar con la decimoquinta", agregó.

Buena parte del éxito del Real Madrid esta temporada lo trasladó Carvajal al cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti. "El míster, como su staff, este año han sido valedores de gran parte de nuestros éxitos", opinó.

"Salidas importantes como Karim y Marco (Asensio), se han contrarrestado con llegadas muy buenas. Tres lesiones de larga duración de titulares y ahí están los datos. Sólo dos partidos perdidos y estamos a dos de ganar la Champions. El míster ha sabido mantener a toda la plantilla con los ojos abiertos, todo el mundo ha sumado y es lo que cuenta para conseguir los objetivos", elogió.

En su caso, resaltó la evolución de su papel según se ha ido convirtiendo en uno de los veteranos del vestuario y capitanes del Real Madrid. "Intento ser ejemplo, un compañero en el que se puedan ver reflejados, charlar conmigo de cualquier inquietud e intentar que los jóvenes no se descarrilen para que todos rememos en la misma dirección y así tener los éxitos más cerca".

Entre esos jóvenes, el defensa madrileño destacó la evolución del brasileño Vinícius Junior. "Ha mejorado en todos los aspectos. En la definición, físicamente en su madurez jugando, en saber cuando tiene que atacar el espacio y cuando tiene que pedirla al pie. Es de los mejores jugadores del mundo y lo está demostrando. Trabaja mucho fuera de Valdebebas con sus sesiones físicas y de coaching. Ojalá mañana pueda ayudarnos y dar el pase a la final". EFE

rmm/jpd