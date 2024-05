Biden reafirma su apoyo a Israel tras la toma del paso de Rafá

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado este martes su apoyo a Israel durante un discurso en un acto de conmemoración sobre el Holocausto después de que el Ejército israelí haya tomado a primera hora de la mañana la parte palestina del cruce de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Permítanme asegurarles, como presidente, que no están solos. Mi compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como Estado judío independiente es férreo, incluso cuando no estamos de acuerdo", ha subrayado. Biden también ha advertido en su discurso de un aumento generalizado del antisemitismo en el país norteamericano y en todo en mundo en el marco de las protestas propalestinas que denuncian la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. "Entiendo que la gente tiene creencias fuertes y convicciones profundas sobre el mundo. En Estados Unidos respetamos y protegemos los derechos fundamentales de libertad de expresión (...) pero no hay lugar en ningún campus de Estados Unidos para el antisemitismo", ha señalado durante su discurso. En este sentido, ha recordado que la destrucción de la propiedad, ya sea privada o pública, "está en contra de la ley". "En los campus universitarios los estudiantes judíos son parados (por los manifestantes), acosados y atacados", ha indicado. Biden ha subrayado que en las protestas se han visto "carteles antisemitas" y eslóganes que llaman a la "aniquilación de Israel, el único Estado judío del mundo". El mandatario estadounidense ha afirmado además que la gente "ya está olvidando" de que fue Hamás quien "desató este terror". "Hamás desató el ataque más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto. Impulsados por el antiguo deseo de borrar al pueblo judío de la faz de la tierra, más de 1.200 personas inocentes, bebés, padres y familias fueron asesinados", ha indicado. Sobre el Holocausto, Biden ha apuntado que el exterminio de los judíos empezó "lentamente" con pequeños actos en la política, así como en el entorno social y cultural. "Con boicots a los negocios judíos, sinagogas pintadas con esvásticas, acoso a los judíos en las calles", ha ejemplificado. Su discurso se produce después de que el Ejército israelí haya confirmado a primera hora del día la toma de la parte palestina del paso de Rafá, en el sur de Gaza, que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, en el marco de lo que describe como una "actividad dirigida" en "zonas limitadas" contra "infraestructuras terroristas" de Hamás. Esta acción por parte de Israel se da después de que las autoridades israelíes acordaran seguir adelante con sus operaciones en el sur de Gaza tras amenazar durante semanas con una posible ofensiva militar contra la ciudad, que acoge a cerca de 1,4 millones de desplazados palestinos.