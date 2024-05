Aurah continúa su concurso en 'Supervivientes' tras ser trasladada al hospital

El pasado jueves 2 de mayo, durante la participación de la concursante en el juego por la localización de las playas, Aurah Ruiz caía a la arena, quedando tendida en el suelo. Sus compañeros, rápidamente corrían en su auxilio y, tras ser atendida por el servicio médico, era enviada al hospital para poder hacerle las pruebas pertinentes. Hoy, durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda desvelaba que se descubriría el futuro de la superviviente, conociendo si podría continuar con su concurso o si, por el contrario, tendría que abandonarlo y regresar a España para seguir con la recuperación. Conectando con Aurah, le comentaba que le había visto como una mujer luchadora, que lo ha dado todo hasta el límite de sus fuerzas, por lo que esperaba que pudiera continuar. Aurah, confiando en el buen pronóstico del equipo médico, desvelaba que abandonar el concurso a estar alturas no era una opción: "No quiero porque he llegado hasta aquí y quiero seguir hasta el final. Ahora que estoy... Después de llegar hasta aquí, no quiero. Y soy una persona que en las pruebas, sobre todo, me parto por la mitad, en darlo todo, en intentar ganar con el equipo, es donde más me esfuerzo realmente. Entonces, pues, entre que no sé qué va a decir el parte y no sé lo que dice el médico, estoy como... Estoy mal. Me siento mal". La presentadora leía el breve comunicado médico bajo la atenta mirada de la concursante: "Tras comprobar que la contusión que sufrió, no presenta ninguna repercusión ósea ni visceral, y viendo la buena respuesta al tratamiento, la concursante puede regresar a la playa. Seguirá con el tratamiento y hasta consolidar su mejoría, no efectuará las pruebas hasta que médicamente sea aconsejable". Muy emocionada y visiblemente muy contenta, aseguraba que "estoy contenta con el resultado que me han dado. Y espero estar una semana perfectamente para hacer las pruebas, la verdad". Dando saltos de alegría, rápidamente se disponía a regresar junto con sus compañeros, quienes el acogían con los brazos abiertos tras conocer que sigue en el concurso.