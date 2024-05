Aragonès dice que el PSC de Illa "está lejos" del catalanismo de Maragall, lo que enfría un tripartito como el de 2003

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonès, ha afirmado que el PSC que dirige actualmente Salvador Illa "está muy lejos" de el del 'expresident' socialista Pasqual Maragall, que era "más catalanista" y defendía con más fuerza la lengua y el autogobierno para Cataluña, lo que enfría la posibilidad de reeditar el tripartito de 2003. "Creo que hoy está muy lejos el Partido Socialista de Cataluña de aquel Partido Socialista, por ejemplo, del presidente Maragall, que era un partido catalanista que defendía la lengua y el autogobierno de Cataluña", ha afirmado Aragonès en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha criticado la postura en contra del PSC en asuntos como la regulación de los alquileres. Preguntado sobre si tras las elecciones del próximo 12 de mayo se podría ver una reedición del Gobierno tripartito que aunó a PSC, IU y ERC en una coalición en 2003 con un presidente de la Generalitat socialista, Aragonès ha respondido que el PSC de Illa es el "menos catalanista de su historia" y el que "está más a la derecha de su historia", lo que dificultaría ese escenario. El dirigente de ERC ha proseguido argumentado que aunque "se pueden poner el nombre que quieran", llamar partido socialista a una formación que rechaza limitar los premios del alquiler o regular el alquiler temporada no es "el modelo de partido de izquierda" que la gente "realmente progresista quiere". Así, ha sostenido que "tanto el PSC como Junts" han estado lejos "de la ambición" de su partido. Con todo, Aragonès ha vuelto a decir que espera que ERC salga fortalecida de los comicios para articular "una amplía mayoría en base a propuestas, no en etiquetas de partidos" que permita continuar la negociación política con el Estado para obtener un referéndum de autodeterminación y un cupo catalán, así como para reforzar el Estado del bienestar y la lengua catalana. LOS CATALANES NO MERECEN LA INESTABILIDAD DE JUNTS El presidente catalán ha admitido la posibilidad de que los pactos con el Gobierno de España le hayan podido pasar fractura a su partido, que se sitúa en tercera posición según las mayorías de encuentras, aunque ha defendido que "quien abre camino" es quien se encuentra "con más dificultades". "Lo fácil es ir detrás del pelotón, pero quien va adelante de la carrera, es quien encuentra dificultades", ha dicho en alusión velada a Junts, que en un primer momento rechazó pactar nada con el Ejecutivo español y ahora también llegan a acuerdos como ERC. "Bienvenidas sean las dificultades si eso sirve para mejora la vida de la ciudadanía", ha agregado Aragonès, indicando que una parte "muy importante de la población en Cataluña" valora "positivamente" los "avances producidos estos tres últimos años" con el Gobierno de España. Frente a la "decisión" de ERC, el 'president' ha subrayado la "inestabilidad" del partido de Carles Puigdemont, que "ayer hablaba de confrontación, hoy habla de negociación y mañana no sabemos que hará". "La ciudadanía de Cataluña merece previsibilidad, y nosotros nos presentamos en estas elecciones con la acreditación del trabajo que hemos hecho", ha apuntado. Por otra parte, el presidente catalán ha reivindicado que su partido es el que tiene "más frontera con otros electorados" porque se dirige a "una mayoría de la ciudadanía de Cataluña", lo que le sitúa en un lugar clave para "lograr acuerdos" con otras formaciones, como el PSC o Junts. "ALIANÇA CATALANA NO ES INDEPENDENTISTA" Aragonès ha rechazado totalmente la posibilidad de que ERC negocie la formación de un Govern donde esté Aliança Catalana, alegando que "no es independentista" y que "objetivamente están trabajando en contra de la independencia de Cataluña". "Un país diverso, plural, en su composición, desde los orígenes de la ciudadanía, pero también de las formas de vivir y de pensar, como es Cataluña, solo se puede plantear su futuro, y yo quiero que sea un futuro, como Estado independiente sin un mínimo de cohesión social", ha explicado el 'president'. También ha subrayado que si la formación de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, considera que "hay una parte de conciudadanos que deben ser expulsados", no se puede plantar "ningún proyecto colectivo", lo que llevaría a "la derrota de Cataluña". Del mismo modo, ha recordado que ERC no pactará "nada con la ultraderecha, tenga la bandera que tenga", porque "la extrema derecha es extrema derecha en Cataluña, en Soria, en Francia o en Roma".