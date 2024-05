Uno de los sospechosos de ataque a socialdemócrata alemán tiene vínculos con ultraderecha

Berlín, 6 may (EFE).- Al menos uno de los cuatro sospechosos de haber atacado el viernes pasado al eurodiputado socialdemócrata alemán Matthias Ecke tiene vínculos con la ultraderecha, según informaciones de la fiscalía.

Según indica la revista "Der Spiegel" el sospechoso con vínculos ultra es un joven de 17 años que se entregó el domingo a la Policía y que ha sido identificado como Quentin J.

Ecke fue atacado el viernes mientras pegaba carteles electorales para los comicios europeos en Dresde (este de Alemania) y recibió una paliza que lo llevó al hospital, donde tuvo que ser operado.

El ataque a Ecke ha sido condenado por todos los partidos democráticos alemanes y el Gobierno germano, y el domingo protestaron cientos de ciudadanos en Dresde y en Berlín.

La portavoz adjunta del Ejecutivo, Christiane Hoffmann, dijo en la rueda de prensa ordinaria que los atentados contra políticos y voluntarios "amenazan nuestra democracia".

En el congreso de la Unión Cristianodemócrata (CDU) este lunes el principal partido de oposición en Alemania y antagonista histórico del Partido Socialdemócrada (SPD), varios oradores expresaron su solidaridad con la víctima, empezando por el presidente de la agrupación, Friedrich Merz.

El domingo se manifestaron en Dresde varios miles de personas a favor de la democracia y en contra de la violencia.

El ministro de Interior de Sajonia (este de Alemania), Armin Schuster prometió una coordinación entre los partidos y las autoridades para proteger mejor a políticos en campaña y a los activistas.

Además del hombre que se entregó el domingo la Policía también investiga a otros tres sospechosos, todos entre 17 y 18 años.

La fiscalía considera que no hay razón para decretar prisión preventiva pues no hay peligro de fuga y no se considera que haya peligro de que repitan un ataque similar. EFE

