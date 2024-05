Ucrania afirma que no reconoce a Putin como presidente legítimo de Rusia tras las elecciones de marzo

Las autoridades de Ucrania han restado una vez más legitimidad a los resultados de las elecciones presidenciales de Rusia celebradas a mediados de marzo y han recalcado que no reconocen a Vladimir Putin como presidente del país, instando a la comunidad internacional a actuar en la misma línea. "Ucrania no ve ninguna base legal para reconocerlo como el presidente legítimo y democráticamente electo de la Federación Rusa", ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado donde hace un llamado a terceros países y organizaciones a no reconocer al "dictador ruso". Putin tomará posesión del cargo el martes en una ceremonia de inicio de un nuevo mandato, el tercero consecutivo y el quinto desde el año 2000, tras las elecciones presidenciales en las que arrasó con más de un 88 por ciento de los votos frente a una terna de rivales entre los que no se encontraban los principales líderes opositores. "El Gobierno ruso está tratando de crear para todo el mundo y sus ciudadanos la ilusión de legalidad de la permanencia casi vitalicia en el poder de la persona que convirtió a la Federación de Rusia en un Estado agresor y al régimen gobernante en una dictadura", ha señalado la diplomacia ucraniana. En este sentido, Kiev ha incidido en que las pasadas elecciones violaron la legalidad con, entre otros asuntos, su celebración en las regiones ucranianas anexadas por Moscú en septiembre de 2022 --Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia-- así como en la península de Crimea, anexada hace ya más de diez años. Ucrania señala que en virtud de esta situación, y teniendo en cuenta la orden de arresto emitida contra Putin en marzo de 2022 por el Tribunal Penal Internacional (TPI), el mandatario ruso no debe ser considerado como el presidente legítimo de Rusia.