Trabajo niega que quiera trasladar la gestión del IMV a los servicios públicos autonómicos: "Es una falsa polémica"

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha negado este lunes que el Gobierno quiera trasladar a los servicios públicos autonómicos la gestión del Ingreso Mínimo Vital y ha dicho que se trata de una "falsa polémica". "Bajo ningún concepto se trata de trasladarles la gestión de este ingreso o de llevárselo a los servicios público de empleo autonómico. Vamos, no está ni en la Ley de Empleo, ni en el reglamento que lo desarrolla, por lo tanto, creo que es una polémica, una falsa polémica que no sucede como tal", ha asegurado Pérez Rey en la rueda de prensa de los datos de paro de abril, tras las denuncias de las CC.AA gobernadas por el PP sobre la gestión del IMV. Precisamente, los responsables autonómicos rechazaron el pasado 4 de abril el orden del día de la Conferencia Sectorial de Empleo convocada por el Ministerio de Trabajo, donde pidieron la retirada del punto que aborda el Real Decreto por el que se desarrolla la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Así, criticaron que se traspasa a los servicios autonómicos y de las ciudades autónomas el actual "colapso" de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la gestión del IMV. "LO ÚNICO" QUE PIDE EL GOBIERNO A LAS CC.AA, "COLABORACIÓN" En este sentido, Pérez Rey ha destacado que "lo único" que se pide a los servicios públicos autonómicos es "una colaboración, un deber de información hacia las personas usuarias de sus servicios para que puedan conocer otras alternativas de protección social, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital". Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha precisado que País Vasco y Navarra participan en la gestión del IMV. Además, ha añadido que hay una "disposición adicional" en cuanto a la posibilidad de que las comunidades autónomas de régimen común puedan incorporarse o puedan participar en la gestión. "De hecho, ya hay algunas que así lo han manifestado. Yo creo que no hay más que eso ahora mismo. El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que gestiona el Instituto Nacional de Seguridad Socia (INSS) y las fórmulas de colaboración que pueda haber en el futuro en la gestión pues las iremos viendo con el paso del tiempo", ha apuntado.