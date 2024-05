Saiz critica "con total rotundidad" la carta de Milei "por manchar con bulos el buen nombre de la sociedad española"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado "con total rotundidad" y ha acusado de "manchar" el "buen nombre de la sociedad española" a la carta emitida el fin de semana por el Gobierno argentino en respuesta a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, donde acusaba al Ejecutivo de "calumnias e injurias" contra su presidente, Javier Milei. "Desde una carta presidencial que lleva un sello presidencial, no es de recibo, que se haga eco de bulos, de noticias que manchan el buen nombre de la sociedad española" ha expresado este lunes en una entrevista a Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha añadido que lo "critica con total rotundidad" y que "le llama poderosamente la atención". Preguntada sobre si el ministro de Transportes lanzó previamente un bulo contra el presidente argentino, Saiz ha indicado que "poco más quiere aportar", evitando así dar su opinión al respecto. "Yo quiero destacar esas buenas relaciones, esos lazos que nos unen como sociedades" ha concluido la ministra. Las declaraciones tienen lugar después de que Puente acusara el viernes en un coloquio sobre comunicación y redes sociales a Javier Milei de "ingerir sustancias" diciendo: "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello". Tras estas palabras, el Gobierno argentino emitió un comunicado criticando las "calumnias e injurias" del ministro contra Milei, añadiendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".