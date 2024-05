Rusia realizará maniobras militares con prácticas de uso de "armas nucleares no estratégicas"

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes preparativos para unas maniobras militares que incluirán prácticas sobre el uso de "armas nucleares no estratégicas" ante lo que describen como "afirmaciones provocativas y amenazas" contra Rusia por parte de "funcionarios occidentales". El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que el ejercicio será llevado a cabo por orden del presidente, Vladimir Putin, para "aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de llevar a cabo misiones de combate". Así, ha recalcado que "el Estado Mayor (de las Fuerzas Armadas) ha iniciado los preparativos para celebrar estas maniobras en el futuro próximo con formaciones de misiles del Distrito Militar Sur, con la participación de aviación y fuerzas de la Armada". "Durante las maniobras se llevarán a cabo una serie de actividades para practicar los preparativos y uso de armas nucleares no estratégicas", ha manifestado, antes de incidir en que el objetivo es "mantener la preparación del personal y el equipamiento" para "garantizar de forma incondicional la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso".