Ricky Martin causa revuelo en redes sociales posando semidesnudo

Ricky Martin lo ha vuelto a hacer. Ha revolucionado las redes sociales con un posado que ha llamado especialmente a atención tanto por la imagen como por el mensaje que ha lanzado a su comunidad de seguidores... y ¡atención! porque parece que sigue soltero. El cantante ha colgado este domingo un vídeo en su perfil de Instagram en el que sale en frente del espejo del baño en calzoncillos y portando una camisa blanca tanto en sus manos como en su boca. Una imagen que ha llamado la atención y no precisamente por su posado semidesnudo sino por el mensaje que ha escrito en su biografía: "Solo ahora"... lo que podría demostrar que el artista tiene ganas de ilusionarse de nuevo o de encontrar a alguien que le haga compañía. Tras su divorcio con Jwan Yosef, con quien estuvo casado durante seis años, el artista internacional no ha vuelto a tener pareja. O al menos, no ha confirmado que haya rehecho su vida... pero lo cierto es que ha habido rumores que le han relacionado con algunos hombres ya conocidos. Antes de asistir al cumpleaños de Penélope Cruz, Ricky estuvo de vacaciones con su exnovio Carlos González y sus hijos en Japón... y esto hizo desatar todas las alarmas entre sus seguidores porque algunos aseguraban que podría tratarse de una segunda oportunidad.