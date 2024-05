Primer ministro luso celebra el 50 aniversario del PSD con llamamiento a defender orígenes

Lisboa, 6 may (EFE).- El conservador Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal celebró este lunes el 50 aniversario de su fundación, con un llamamiento de su presidente, el primer ministro Luís Montenegro, para que la formación defienda sus raíces.

En una cena en el jardín de la Estufa Fría, en pleno corazón de Lisboa, el PSD conmemoró su medio siglo de vida, iniciada el 6 de mayo de 1974, días después de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de ese año.

Pese a que sus fundadores fueron los políticos Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota y Francisco Pinto Balsemão, miembros de la conocida como área liberal de la dictadura, la formación política fue concebida como una formación de izquierda y nació bajo el nombre de Partido Popular Democrático (PPD).

En un principio el partido se consideró como de centro-izquierda pero a lo largo del tiempo fue evolucionando hasta ocupar un espacio de centro o de centro-derecha.

No fue hasta octubre de 1976 que alteró su denominación para pasar a llamarse Partido Social Demócrata (PSD).

Precisamente el discurso de Montenegro fue para defender que el PSD se identifique con su raíz socialdemócrata y por si no quedó claro agregó: "Vamos a ser un PSD más PPD".

Subrayó que el PSD no es solo de sus militantes, sino también "de la democracia portuguesa, de la sociedad portuguesa, del país".

En ese sentido hizo hincapié en la coincidencia este año del 50 aniversario de la fundación de su partido con los cincuenta años de democracia portuguesa.

"Una democracia que nosotros ayudamos a fundar, que nosotros ayudamos a desarrollar, que nosotros ayudamos a construir, que nosotros marcamos de forma muy, muy notoria desde que el día 25 de abril de 1974 el pueblo portugués conquistó el derecho a decidir su futuro", apuntó el primer ministro.

Montenegro aludió en su alocución al partido ultraderechista Chega, tercera fuerza en el Parlamento con 50 diputados, para destacar las diferencias que les separan y denunció que ahora ese grupo está apoyando al Partido Socialista (PS) en algunas iniciativas.

"Al PS actual no le importa abrazar a Chega, y no pasa nada", dijo irónico, al tiempo que calificó de "jugadas parlamentarias" y entre bastidores la estrategia de estas dos formaciones políticas, con las que, aseguró, su Gobierno no se va a distraer.

Antes del discurso de Montenegro, se mostraron varios vídeos de apoyo de dirigentes conservadores europeos, como el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitando por el 50 aniversario del PSD.

Con la cena de hoy, el PSD abre un año de conmemoraciones por su aniversario que incluirá varias actividades como un ciclo de conferencias o una exposición itinerante. EFE

